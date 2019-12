Truy tố phó Viện trưởng VKSND huyện nhận hối lộ 2.500USD

Quảng cáo

Theo cáo trạng, khoảng gần 17h ngày 2/8, ông Đặng Trường An bị Cơ quan điều tra Viện KSND phía Nam bắt quả tang đang nhận hối lộ 2.500 USD của bị can T. (ngụ ấp Tân Tây, xã Tân Hưng) tại ấp Tân Lợi (xã Tân Hưng, huyện Tân Châu).

Ông T. là 1 trong 2 bị can trong vụ án “Cố ý gây thương tích” mà Viện KSND huyện Tân Châu đang thụ lý. Theo đó, vào năm 2017, sau khi đi hát karaoke ở ấp Tân Tây (xã Tân Hưng), ông T. cùng những người khác ngụ ở xã Tân Hưng, huyện Tân Châu ra về và xảy ra mâu thuẫn, ẩu đả với một nhóm khác khiến một người bị thương.

Công an huyện Tân Châu hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện KSND huyện Tân Châu đề nghị truy tố 2 bị can về tội “Cố ý gây thương tích”. Vào thời điểm này, ông An cùng 2 Kiểm sát viên được phân công thụ lý vụ án “Cố ý gây thương tích này”. Ông An đã gọi điện yêu cầu người nhà bị can đến nhà mình để "tìm cách tháo gỡ". Ông An sau đó đã "gợi ý" người nhà bị can bỏ ra 105 triệu đồng để lo ‘chạy án’ và liên tục gọi điện hối thúc chuyện tiền nong.

Nhận thấy việc đưa tiền là không đúng, ông T. tố cáo với Cơ quan điều tra VKSND tối cao. Chiều 2/8, khi ông An đang nhận tiền thì bị bắt quả tang.

Tân Châu