Truy tố trùm đa cấp lừa chiếm hơn 1.000 tỷ đồng

Viện KSND Tối cao phân công Viện KSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án. Trong bảy bị can, có ba bị can là lãnh đạo gồm: Lê Xuân Giang (SN 1971) - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Liên Kết Việt; Lê Văn Tú (SN 1985) - Tổng Giám đốc; Nguyễn Thị Thủy (SN 1970) - Phó tổng giám đốc. Bốn bị can là thành viên nhóm phát triển thị trường công ty này gồm: Lê Thanh Sơn (SN 1988), Trịnh Xuân Sáng (SN 1975), Nguyễn Xuân Trường (SN 1967) và Vũ Thị Hồng Dung (SN 1974).

Theo cáo trạng, Lê Xuân Giang thành lập và điều hành Công ty Cổ phần tập đoàn thiết bị y tế BQP (Công ty BQP) và Công ty cổ phần Liên Kết Việt. Trong đó, Công ty cổ phần Liên Kết Việt được cấp giấy phép kinh doanh bán hàng đa cấp với hàng hóa do Công ty BQP sản xuất.

Từ tháng 3/2014 đến 11/2015, bảy bị can trên đã sử dụng thủ đoạn gian dối, tạo dựng và cung cấp thông tin sai lệch để tạo lòng tin về hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Liên Kết Việt và Công ty BQP.

Các bị can đã lừa dối bằng cách giới thiệu Công ty Liên Kết Việt là công ty con của Công ty BQP, trong đó Lê Xuân Giang và các lãnh đạo của công ty là cán bộ của Bộ Quốc phòng. Các sản phẩm kinh doanh là sản phẩm liên doanh, liên kết sản xuất với các doanh nghiệp, cơ quan uy tín của Bộ Quốc phòng, đã được thử nghiệm, đưa vào sử dụng tại các bệnh viện trung ương.

Các bị can còn giới thiệu Cty Liên Kết Việt và Công ty BQP là những doanh nghiệp kinh doanh đúng pháp luật, có lợi nhuận cao, có nhiều đóng góp với xã hội nên được lãnh đạo Nhà nước, được các cơ quan có thẩm quyền đánh giá cao, ghi nhận qua việc được Thủ tướng Chính phủ và UBND TP Hồ Chí Minh tặng bằng khen... Tuy nhiên, cáo trạng xác định, các bằng khen, giấy chứng nhận đều do Lê Xuân Giang nhờ người khác làm giả.

Hơn 66.000 người bị trùm đa cấp lừa

Với các phương thức lừa đảo tinh vi, sau một năm hoạt động, Lê Xuân Giang và đồng phạm đã mở rộng phát triển mạng lưới được 34 chi nhánh, văn phòng đại diện trên 27 tỉnh, thành, lôi kéo được hơn 66.000 người tham gia nộp hơn 2.091 tỷ đồng. Trong đó, Giang và đồng phạm chiếm đoạt 1.024 tỷ đồng.



Lê Dương - Nguyễn Hoàn