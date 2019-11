Tự ái vì bị chê hùn tiền nhậu ít, nam thanh niên đâm chết bạn

Quảng cáo

Ngày 25/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết , đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thanh Ngân (20 tuổi, ngụ xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Vụ việc xảy ra vào 5/11, Ngân cùng Đặng Văn Thông (23 tuổi, ngụ cùng địa phương) và một nhóm bạn nhậu tại một quán thuộc xã Châu Lăng (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang).

Nhậu xong, khi thanh toán tiền, Thông cho rằng Ngân hùn ít nên cả 2 nảy sinh mâu thuẫn định đánh nhau và được can ngăn, rồi cả nhóm tiếp tục đến nhà Ngân nhậu.

Khuya cùng ngày, Thông nhắc lại chuyện cũ khiến Ngân tự ái, rồi 2 thanh niên lao vào xô xát với nhau. Sau đó, bị can chạy vào nhà lấy con dao Thái Lan đâm liên tiếp 4 nhát vào người Thông, làm nạn nhân gục tại chỗ và tử vong trên đường vào bệnh viện.

Kim Hà