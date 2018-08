Tử hình con rể 'hờ' giết mẹ vợ, em vợ

Theo hồ sơ, Tám Ri đã ly hôn vợ, sống lang thang ở quận 9, TP.HCM. Vài năm trước người đàn ông này sống như vợ chồng với bà Võ Thị Bảnh (47 tuổi) là chị ruột chị Phương.

Khi Bảnh quen với Tám Ri, gia đình cũng ngại vì Tám Ri lớn hơn Bảnh mấy chục tuổi, lại đã có vợ con, có cháu. Sau một gian chung sống, cuối năm 2017, giữa bà Bảnh và Tám Ri xảy ra mâu thuẫn nên Bảnh bỏ nhà đi đâu không rõ, còn Tám Ri cũng không ở nhà.

Nghi ngờ gia đình cụ Năm chia cách tình cảm mình và Bảnh, sáng 5/1, Ri chạy xe máy từ TP.HCM về Kế Sách với ý định giết cụ Phương bằng cách chích điện.

Chờ đến khuya, khi mọi người đã ngủ, Tám Ri đã đấu nối dây đồng với nguồn điện trong căn chòi gần nhà nạn nhân. Đầu dây điện còn lại Ri cột vào nhánh cây khô rồi kéo vào nhà chị Phương để chích điện nạn nhân nhưng bất thành. Trong lúc hai người giằng co, Ri rút dao giấu sẵn trong người đâm bà Phương thiệt mạng.

Nghe con gái kêu la, cụ Năm chạy đến chỗ Ri thì bị tên này đâm vào đầu, cổ... Chồng bà Phương là ông Nguyễn Thanh Đời nắm lưng Ri kéo ra ngoài cũng bị kẻ sát nhân vung dao đâm nhưng không trúng.

Sau khi gây án, Ri trốn về TP.HCM Sau khi gây án, Ri bỏ trốn về TP Hồ Chí Minh, đến ngày 6/1, Ri bị Công an Sóc Trăng phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh và Cục cảnh sát hình sự (Bộ Công an) bắt giữ.

Ngày 10/8, TAND tỉnh Sóc Trăng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự và tuyên tử hình Lê Văn Ri về tội giết người

