Từ than oán của dân về quán karaoke thành tụ điểm ma túy

Cảnh tượng sững sờ



Nhiều hộ dân sống quanh quán Karaoke Hoàng Phúc (số 36-38 đường Nguyễn Viết Xuân, phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột) từ lâu đã lo lắng, bất bình về sự tụ tập, ăn chơi thâu thêm suốt sáng rất bất thường của nhiều nhóm nam nữ thanh niên tại quán này. Tuy nhiên, mỗi lần họ báo tin tới chính quyền địa phương, là lại bị phía quán đe dọa trả thù, khiến dân chúng mất niềm tin vào cơ quan chức năng, và nghi ngờ quán này đã có “ai đó bảo kê”.

Đại tá Cao Thành Vinh cung cấp thông tin cho Tiền Phong

Bất ngờ, khoảng 2h30’ sáng ngày 1/11/2018, một lực lượng lên tới cả trăm cán bộ chiến sĩ Công an, do đích thân đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk dẫn đầu, đã bao vây và đột nhập vào hàng chục phòng của quán, bắt quả tang nhiều nhóm nam nữ thanh niên đang “phê” ma túy, gào hát, lắc nhảy điên cuồng. Đám bảo vệ quán ra sức phản đối, cản trở lực lượng chức năng tiến sâu vào, khiến đại tá Văn phải rút súng thị uy, chỉ đạo cán bộ chiến sĩ nhanh chóng khống chế cả chủ lẫn khách. Kết quả test nhanh tại chỗ bằng que thử cho thấy nhiều đối tượng đã dùng ma túy. Cả 55 người bị áp giải lên xe về Công an tỉnh để lấy lời khai, và chuyển tiếp tới Bệnh viện Đa khoa thành phố để kiểm tra lại. Mãi đến 9 giờ sáng ngày 1/11 kiểm tra xong, xác nhận chính thức có 34 đối tượng dương tính với ma túy.

Nhiều mũi điều tra khẩn trương được tiếp tục triển khai. Tới 23h ngày 2/11/2018, lệnh khởi tố, bắt tạm giam khẩn cấp 5 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự được công bố ngay tại quán Karaoke đầy tai tiếng. Đó là chủ quán - ông Nguyễn Hoàng (SN 1964) quê Thừa Thiên - Huế; Đặng Thanh Vàng (SN 1986) ở Xuân An - An Khê-Gia Lai; Lê Quang Hùng (SN 1993) nhà ở xã Quảng Trực - Tuy Đức - Đắk Nông; Lê Thanh Hải (SN 1994) ở Cát Bi - Hải An - Hải Phòng; Huỳnh Ngọc Hoàng (SN 1989) ở phường Tân An - Buôn Ma Thuột. Trong đó, Nguyễn Hoàng- Thanh Vàng - Quang Hùng có dấu hiệu phạm tội chứa chấp và sử dụng trái phép chất ma túy theo điều 256 Bộ luật Hình sự, còn Ngọc Hoàng-Thanh Hải phạm vào điều 249 Bộ luật Hình sự vì dấu hiệu tàng trữ trái phép chất ma túy.

Liệu có bảo kê, bao che?

Chiều thứ bảy ngày 3/11/2018, Tiền Phong đã có cuộc làm việc với đại tá Cao Thành Vinh-Trưởng phòng Điều tra tội phạm về ma túy (PC04) tại trụ sở Công an tỉnh Đắk Lắk.

Đại tá Vinh cho biết: 55 khách chơi tại quán có độ tuổi từ 17 đến 36. Trẻ nhất là nữ sinh Trương T.T. nhà ở xã Hòa Thuận, ngoại thành Buôn Ma Thuột. Ngoài một số học sinh, sinh viên được gia đình đến bảo lãnh, cơ quan điều tra đặc biệt chú ý tới nhóm đối tượng đến từ Hải Phòng. Vì lâu nay, trên địa bàn tỉnh có nổi lên hiện tượng một số “giang hồ Hải Phòng” vào đây hà hiếp nông dân để đòi “bảo kê nông sản”, “tín dụng đen”, đòi nợ thuê. Qua phân loại, Công an tỉnh đã lập hồ sơ chuyển vào cơ sở cai nghiện 6 đối tượng, trong đó 5 người ở Hải Phòng, 1 người ở Đắk Nông.

Ma túy đá trên bàn trong mỗi phòng karaoke Các đối tượng phê ma túy bị khống chế tại chỗ Quán Karaoke Hoàng Phúc

Nhưng vì sao “động lắc” này đã từng bị “khui”, mà vẫn cho tồn tại? Nhiều người còn nhớ: Khoảng 2h sáng ngày 11/2/2017, Đội cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy, Công an TP Buôn Ma Thuột đã từng đột kích, bắt tạm giữ 37 đối tượng bị bắt quả tang sử dụng ma túy tại đây. Tang vật thu tại chỗ cũng có ma túy, cỏ Mỹ, đĩa sứ chứa ma túy đá và các dụng cụ liên quan đến việc sử dụng ma túy, y như lần này. Kết quả xét nghiệm sau đó cũng xác định tới 28 thanh niên dương tính với ma túy đá, và họ đều khai nhận đã tổ chức hút, hít ma túy tại quán. Thế nhưng sau đó ông Nguyễn Hoàng chủ quán vẫn bình yên vô sự, và quán vẫn công khai huyên náo thâu đêm suốt sáng mãi từ đó tới bây giờ?

Theo đại tá Cao Thành Vinh, tội phạm dạng này có nhiều thủ đoạn đối phó, không dễ quy phạm tội hình sự. Nhưng rõ ràng việc quán Karaoke Hoàng Phúc hoạt động bất thường suốt thời gian dài như vậy, có phần trách nhiệm không nhỏ của chính quyền địa phương. Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an TP Buôn Ma Thuột phải làm báo cáo tường trình chi tiết về quá trình giám sát, theo dõi, kiểm tra tụ điểm ma túy này.

“Vai trò của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh rất lớn trong các chiến công về đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trên địa bàn. Tuy mới về Đắk Lắk nhận công tác chưa lâu, đồng chí đã có uy tín cao với toàn lực lượng, được nhân dân tin tưởng cung cấp rất nhiều nguồn tin quan trọng, và liên tục chỉ đạo bài bản, sâu sát, quyết liệt, nên đợt xuất quân nào cũng thắng lợi, hiệu quả cao”- Đại tá Cao Thành Vinh tự hào khi nói về vị tân thủ trưởng, người thời gian qua được công luận đánh giá là “làn gió mới tốt lành” cho lực lượng Công an tỉnh.

Chỉ trong 3 tháng qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Đại tá Vũ Hồng Văn, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triệt phá thành công 2 vụ án lớn về buôn lậu ma túy. Vụ thứ nhất: Ngày 13/8/2018, tại Trạm Cảnh sát giao thông huyện Krông Buk, “bà trùm ma túy” Phan Thị Đào (SN 1980) quê Cẩm Giàng-Bạch Thông- Bắc Cạn đã bị bắt với 22 bánh hê rô in giấu kín trong ruột một chiếc máy nổ khi đang ngồi trên xe khách. Vụ thứ hai: Ngày 29/10/2018 tên Trần Ngọc Minh (SN 1985) vừa rời nhà trọ ở phường Tân Thành đã phát hiện có trinh sát bám theo. Dù y đã “chạy như bay”, nhảy qua bức tường cao tới 2 mét với nỗ lực phi thường để tẩu thoát, vẫn bị bắt tại trận cùng 2 bánh hê rô in có trọng lượng 700 gam và một gói lớn ma túy đá trọng lượng 317 gam. Minh quê xã Kỳ Bắc- Kỳ Anh- Hà Tĩnh, có 2 tiền án về các tội mua bán ma túy và cố ý gây thương tích, đã lãnh án 13 năm 3 tháng tù giam. Ra tù cuối năm 2017, Minh vào Bình Dương làm thuê, tái nghiện nên mua ma túy để sử dụng và đem lên Đắk Lắk tìm nơi tiêu thụ.

Hoàng Thiên Nga