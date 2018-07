Tướng Hóa 'cấm' cấp dưới xác minh, xử lý đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Chiều 18/7, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Phú Thọ đã tống đạt kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra đến VKSND tỉnh Phú Thọ đề nghị truy tố 92 bị can về 7 tội danh, gồm: Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Mua bán trái phép hóa đơn; Rửa tiền; Đưa hối hộ; Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi thành công vụ. Vụ án xảy ra tại tỉnh Phú Thọ và nhiều địa phương khác.

Đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club do Phan Sào Nam - chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty Cổ phần VTC truyền thông trực tuyến (VTC online), và Nguyễn Văn Dương - chủ tịch HĐTV Công ty Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (Công ty CNC), cầm đầu.

Đường dây tổ chức đánh bạc gồm 25 "đại lý cấp 1", 5.877 "đại lý cấp 2" và gần 43 triệu tài khoản tham gia đánh bạc. Số tiền doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến đã chứng minh được là hơn 9.853 tỷ đồng.

Trong số 92 bị can, ông Phan Văn Vĩnh - cựu Trung tướng, Tổng cục trưởng Cảnh sát và ông Nguyễn Thanh Hóa - cựu Thiếu tướng, Cục trưởng Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), cùng bị đề nghị truy tố tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo khoản 2, Điều 356 - Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Bao che, không cho phòng nghiêp vụ xử lý, xác minh

Kết luận điều tra số 829 của Cơ quan ANĐT Công an Phú Thọ xác định, với chức năng nhiệm vụ được Bộ Công an giao đấu tranh phòng ngừa tội phạm sử dụng công nghệ cao, cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa không thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ mà đã chỉ đạo cán bộ cấp dưới soạn thảo một số văn bản và trực tiếp tham mưu cho Trung tướng Phan Văn Vĩnh ký Quyết định 158/QĐ-C41(C50) ngày 14/5/2015 về việc thành lập công ty bình phong thuộc C50 (Công ty CNC) trái quy định.

Ông Hóa đề nghị lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát cho Công ty CNC được thuê sử dụng trụ sở số 10 Hồ Giám (Đống Đa, Hà Nội) do Tổng cục Cảnh sát quản lý. Việc này làm cho các đơn vị chức năng quản lý, phòng ngừa đấu tranh tội phạm công nghệ cao lầm tưởng CNC là công ty nghiệp vụ của Tổng cục Cảnh sát, để tạo vỏ bọc cho Nguyễn Văn Dương và đồng phạm tổ chức đánh bạc trên mạng Internet.

Công ty CNC hoạt động tổ chức đánh bạc không ngăn chặn, xử lý mà còn tham mưu, ban hành các văn bản tạo điều kiện thuận lợi cho hành vi tổ chức đánh bạc, bao che không cho các phòng nghiệp vụ có chức năng phòng chống tội phạm công nghệ cao được xác minh, xử lý.

Khi lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu báo cáo hành vi đánh bạc của 2 game bài RikVip.com và 23zdo.com có dấu hiệu vi phạm pháp luật, tướng Nguyễn Thanh Hóa không chấp hành ý kiến chỉ đạo, đến khi có văn bản lần thứ 2 sau 50 ngày mới chỉ đạo Phòng Tham mưu, báo cáo lãnh đạo Bộ Công an nhưng báo cáo không trung thực để che giấu hành vi phạm tội của Công ty CNC. Ông Hóa cũng chỉ đạo đồng chí Lục soạn thảo văn bản ký hợp thức trình Phan Văn Vĩnh để che giấu việc góp vốn bằng lợi thế nghề nghiệp, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Việc đưa hối lộ là có cơ sở

Trong thời gian C50 hợp tác với CNC, ông Nguyễn Thanh Hóa chỉ thừa nhận được Nguyễn Văn Dương hỗ trợ tập thể C50 700 triệu đồng và 1 bộ phần mềm diệt virut Symantec trị giá 30.000USD nhưng không thừa nhận việc Dương cho 22 tỷ đồng.

Mục đích các ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa cho Công ty CNC tổ chức đánh bạc là để tạo “nguồn thu từ hoạt động thí điểm này được dùng để đầu tư, xây dựng hệ thống phòng thủ quốc gia về tội phạm, là một nhiệm vụ chiến lược của C50”. Nhưng, thực tế hơn 2 năm Công ty CNC tổ chức đánh bạc, thu lợi bất chính không có một khoản tiền nào từ hoạt động này được đầu tư cho hệ thống phòng thủ quốc gia về tội phạm mạng, mà chỉ có một khoản rất nhỏ so với tổng doanh thu (700 triệu đồng và bộ phần mềm diệt virut trị giá 30.000USD).

Trong khi đó, Dương và đồng phạm được tổ chức đánh bạc hay không, bị bắt hay không đều phụ thuộc vào quyết định của các ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa.

Kết luận điều tra chỉ rõ, việc Dương khai cho ông Phan Văn Vĩnh 27 tỷ đồng, 1.750.000USD, ông Nguyễn Thanh Hóa số tiền 22 tỷ đồng là có cơ sở nhưng chưa đủ căn cứ chứng minh, cần tiếp tục điều tra.

Theo cơ quan điều tra, hành vi của ông Nguyễn Thanh Hóa có đủ yếu tố cấu thành tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Điều 356 Bộ luật hình sự, đồng phạm với bị can Phan Văn Vĩnh với vai trò người thực hiện.

Trong quá trình điều tra, bị can Hóa chưa hợp tác, tìm cách trốn tránh trách nhiệm hình sự. Hành vi của Nguyễn Thanh Hóa cần phải được xử lý nghiêm khắc.

Nguyễn Hoàn