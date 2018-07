Tướng Minh tiết lộ: 'Nhà riêng lãnh đạo trong kế hoạch bị khủng bố'

Ngoài ra thiếu tướng Minh cho biết thêm: “Hiện nay còn 3 người nữa và công an đã nắm được lai lịch và đang truy bắt. Công an TPHCM vẫn tiếp tục mở rộng điều tra”.

Hiện trường vụ nổ trụ sở Công an phường 12 (quận Tân Bình)

Nói về thủ đoạn của các đối tượng cầm đầu tổ chức phản động ở nước ngoài, đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Trưởng Phòng tham mưu Công an TPHCM cho biết, các đối tượng thông qua các trang mạng xã hội, ứng dụng, hộp thư điện tử trên không gian mạng, nhất là tính năng livestream (phát video trực tuyến) của facebook… để đăng tải, bàn luận các vấn đề mà xã hội đang quan tâm nhằm lên án, vu cáo chế độ… gây hoang mang.

“Sau khi từng bước tác động người tiếp xúc công khai tư tưởng đối lập, đối tượng cầm đầu sẽ lôi kéo kết nạp vào tổ chức và hứa hẹn ai theo chúng sẽ được tài trợ vật chất, kể cả phong các chức vụ cao (tướng, tá, tỉnh trưởng…)”, ông Quang cho biết.

Các trái nổ nhóm khủng bố chế tạo

Do đó, Công an thành phố khuyến cáo mọi người dân cần cảnh giác, tự đề kháng không truy cập vào các trang mạng phản động, không tham gia các hội, nhóm chống đối trên mạng internet, kịp thời cung cấp các thông tin, đối tượng kích động, lôi kéo tham gia vào các tổ chức nhằm hoạt động gây rối an ninh trật, khủng bố, phá hoại, vi phạm pháp luật.

Hiện Công an TPHCM đã bắt giữ 8 đối tượng, trong đó đã khởi tố, bắt tạm giam 7 đối tượng gồm: Đối tượng cầm đầu Nguyễn Khanh (SN 1964, ngụ Đồng Nai), Nguyễn Tấn Thành (SN 1990, con trai Khanh), Dương Bá Giang (SN 1971, ngụ Đồng Nai), Vũ Hoàng Nam (SN 1996, ngụ TPHCM) về tội khủng bố. Các bị can bị bắt tạm giam về tội mua bán trái phép chất nổ gồm: Nguyễn Trung Trực (SN 1982), Nguyễn Minh Nhật (SN 1991) và Nguyễn Khắc Sinh Nhật (1981, cùng ngụ Đắk Nông). Trước đó khoảng 14h15 ngày 20/6, các đối tượng này đã gây ra vụ nổ tại khu vực tầng trệt trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình. Vụ nổ đã làm cửa chính và cửa phòng họp của Công an phường hư hỏng nặng, toàn bộ kính cửa phòng họp bị vỡ nát, tường bên trong phòng họp có nhiều vết nứt lớn; 4 xe gắn máy bị hư hỏng nặng, làm 3 người bị thương. Thiếu tướng Phan Anh Minh cho biết, chiều 20/6, sau khi xảy ra vụ nổ cảnh sát vừa khám nghiệm hiện trường, vừa truy đuổi chiếc xe máy đeo biển số giả có liên quan vụ việc. Nhiều hướng điều tra được triển khai, nguyên nhân gây án có thể do tư thù, hoặc phá hoại… Mũi điều tra sau đó tập trung vào các tổ chức âm mưu khủng bố, nơi xuất phát các thuốc nổ. Kết quả khám nghiệm cho thấy có 2 quả nổ TNT, được chế tạo điều khiển từ xa, và phát nổ ngoài ý muốn của nhóm khủng bố. Cảnh sát thu được thông tin quý giá là, trên đường chạy nhóm này đi lòng vòng rồi dừng ở chợ Bà Chiểu thay đồ, trước khi đi về hướng Đồng Nai.

Đến ngày 21/6 xác định nhóm này đi qua trạm thu phí, qua cầu đồng Nai. Trưa 22/6, chúng xuất hiện ở Khu công nghiệp Bầu Xéo. Cảnh sát bắt một nghi can và hắn thừa nhận có tham gia. Từ đầu mối này, lực lượng chức năng phối hợp Công an Đồng Nai tìm ra Vũ Hoàng Nam (22 tuổi), Nguyễn Tuấn Thành (28 tuổi, ngụ Đồng Nai) và cha ruột Nguyễn Khanh (54 tuổi). Trong đó, Nam là kẻ trực tiếp ném quả nổ vào Công an phường 12. Một số người khác bán vật liệu nổ cho nhóm này cũng bị bắt giữ. Lực lượng chức năng thu giữ 38 kíp nổ, 8 quả nổ tự chế, 10 kg thuốc nổ TNT... Cha con Nam được người của tổ chức phản động xưng là triều đại Việt Nguyễn (hiện ở Mỹ) lôi kéo. Trong đó, Khanh được phong chuẩn tướng, nếu gây ra được các vụ nổ sẽ được thăng hàm. "Quá trình truy bắt lực lượng gặp khó khăn do trời mưa, một số dấu vết của đối tượng bị xóa. Ngoài những người bị khởi tố, còn ít nhất 3 người liên quan cơ quan điều tra đang truy bắt", tướng Minh nói.

Văn Minh