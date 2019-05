Tướng Phan Anh Minh chính thức nghỉ hưu

Trước khi nghỉ công tác chờ chế độ hưu trí, thiếu tướng Phan Anh Minh là Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Công an TPHCM, thủ trưởng Cơ quan CSĐT-Công an TPHCM, Phó giám đốc Công an TPHCM.



Thiếu tướng Phan Anh Minh sinh ngày 8/4/1959, quê quán TP.Tân An, tỉnh Long An. Ông từng là thủ khoa khóa D9 trường Đại học An ninh nhân dân.

Từ ngày 1/5, thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an TPHCM chính thức nghỉ công tác chờ chế độ hưu trí. Ảnh Văn Minh

Năm 2001, thiếu tướng Phan Anh Minh giữ chức Phó giám đốc Công an TPHCM, phụ trách An ninh. Từ năm 2002 – 2019, ông giữ chức Phó giám đốc Công an TPHCM, phụ trách lực lượng cảnh sát

Ngoài ra, ông từng là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XI (nhiệm kỳ 2002-2007), thuộc đoàn đại biểu TPHCM, ủy viên Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội Việt Nam khóa XI.

Như vậy, thiếu tướng Phan Anh Minh đã có 43 năm tuổi ngành, trong đó 18 năm trên cương vị Phó giám đốc Công an TPHCM.





Văn Minh