U50 bị bắt vì làm cháu họ 16 tuổi sinh con

Ngày 14/7, Công an huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) cho biết nơi đây đã bắt giữ Nguyễn Tấn Phát (48 tuổi, ngụ xã Trường An, TP Vĩnh Long) theo lệnh truy nã về hành vi Giao cấu trẻ em.Người đàn ông 48 tuổi này bị trinh sát bắt giữ vào tối 13/7, tại công trình xây dựng thuộc tỉnh Bình Phước. Trong đêm, cảnh sát di lý Phát về Vĩnh Long phục vụ công tác điều tra.Theo cảnh sát, vào tháng 3, Ngọc (16 tuổi, ngụ huyện Long Hồ) sinh một bé gái. Kết quả giám định, Phát là cha của bé gái sơ sinh. Thời điểm này, Phát đã bỏ trốn khỏi địa phương.Theo gia đình, Ngọc sống cùng bà nội. Tháng 9/2017, bà nội phát hiện cháu gái có biểu hiệu lạ nên đưa đến phòng khám. Bác sĩ chẩn đoán Ngọc mang thai được 15 tuần.Ngọc thừa nhận nhiều lần bị dượng rể (Phát) dụ dỗ quan hệ tình dục, dẫn đến mang thai. Cảnh sát mời Phát lên làm việc nhưng người đàn ông này cho rằng không liên quan đến bào thai trong bụng cháu gái và bỏ trốn.Sau khi có kết quả ADN, ngày 6/6 vừa qua, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đối với Phát về hành vi Giao cấu với trẻ em.“Trong thời gian lẩn trốn, Phát xin làm phụ hồ cho công trình xây dựng tại Bình Phước và bị lực lượng truy nã phát hiện, bắt giữ”, cán bộ điều tra của Công an huyện Long Hồ cho hay.

Theo Zing