U50 bị người tình quay clip nóng để tống tiền

Cơ quan CSĐT Công an quận 8, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Ngô Hoài Phong (49 tuổi, ngụ quận 4) để điều tra, xử lý về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".Theo điều tra, Phong có mối quan hệ tình cảm với chị N.T.N (47 tuổi, ngụ quận 6, TP.HCM). Trong những lần đưa nhau vào nhà nghỉ quan hệ tình dục, Phong đều dùng điện thoại để ghi lại nhằm mục đích tống tình, tiền với chị N.Gần đây Phong liên tục yêu cầu chị N phải đưa cho mình 10 triệu đồng nếu không sẽ phát tán clip nóng lên mạng xã hội. Do bị người tình thúc ép, sợ bị phát tán hình ảnh nên chị N. đã đến trình báo Công an quận 8.Khoảng 12 giờ 15 phút ngày 4/1, chị N. hẹn Phong đến điểm hẹn trên Quốc lộ 50, phường 5, quận 8 để nhận tiền thì bị Công an bắt quả tang.Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý.

Theo Công lý