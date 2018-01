U80 rút dao đâm chết chồng trong lúc đánh nhau

Chiều ngày 3/1, Công an huyện Tây Sơn (Bình Định) cho biết, đang phối hợp cùng các đơn vị chức năng điều tra vụ việc người vợ có hành vi dùng dao đâm chết chồng vừa xảy ra tại địa phương.Theo thông tin ban đầu, tối ngày 2/1, do mâu thuẫn chuyện gia đình, giữa vợ chồng ông N.V.T (72 tuổi) và bà D.T.H (71 tuổi, cùng trú xã Tây An, huyện Tây Sơn) xảy ra xô xát, đánh nhau tại nhà bếp.Trong lúc đánh nhau, bà H. lấy một con dao Thái Lan lưỡi dài 12cm, rộng 2,5cm đâm trúng ngực ông T. làm ông T. chết tại chỗ.Theo ông Nguyễn Văn Phú, Phó Chủ tịch UBND xã Tây An cho biết sau khi bà H. đâm chết chồng mình, bà dùng chiếu đắp lên thi thể chồng. Sau đó, bà lấy xe đạp đi lên trình báo với chính quyền.Sau khi nhận được thông tin, UBND xã Tây An đã cử người xuống nhà vợ chồng này để tiếp quản hiện trường, sau đó đưa bà H. lên trụ sở Công an huyện.Công an huyện Tây Sơn đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, xử lý vụ việc.

Theo Dân trí