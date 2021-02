Vác dao, mã tấu lên xe tấn công tài xế vì giành khách

Chiều 21/2, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, công an đang tiến hành làm rõ vụ việc nhóm người mang hung khí lên xe và đánh người do tranh giành hành khách.

Vụ việc xảy ra khoảng 19h30 phút ngày 20/2, trên quốc lộ 1 đoạn qua địa phận huyện Thăng Bình, Quảng Nam.

Cho rằng xe biển số 81 giành khách, tài xế xe biển số 43 cùng một nhóm người mang theo tuýp sắt, dao sang đe dọa, đánh tài xế xe Gia Lai. “Hai bên sau đó có xin giảng hòa, tuy nhiên phía công an có lập biên bản và mời đại diện hai bên ngày mai 22/2 làm việc. Công an sẽ xử lý về hành vi sử dụng công cụ hỗ trợ xâm hại sức khỏe người khác”, ông Dũng cho hay.