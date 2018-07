Vạch mặt nhóm đối tượng đánh bom khủng bố trụ sở công an ở TPHCM

101 phút trước

Thiếu tướng Phan Anh Minh – Phó giám đốc Công an TPHCM báo cáo kết quả điều tra vụ án.



Thiếu tướng cho biết,, khoảng 14h10 chiều 20/6 , người dân sống ở đường Trường Chinh (phường 12, quận Tân Bình) giật mình khi nghe 2 tiếng nổ lớn. Mọi người chạy đến xem thì thấy trước trụ sở Công an phường 12 có một xe máy vỡ nát, phía bên trong trụ sở công an, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe, đồ đạc bị hư hỏng.



Vụ nổ khiến 3 người gồm: 1 nữ cán bộ công an, 1 nam cán bộ công an và 1 phụ nữ chuyên làm nhiệm vụ nấu ăn tại trụ sở Công an phường 12 bị thương.



Thời điểm trước lúc xảy ra vụ nổ, hệ thống camera an ninh quanh khu vực ghi nhận, có 2 thanh niên bịt kín mặt, đi trên xe gắn máy và khi đi ngang qua trụ sở Công an phường 12 thì ném một vật vào chiếc xe gắn máy đang đậu tại đây rồi bỏ chạy.

Các nghi can mặc quần jeans, áo khoác, đi giày thể thao, đeo khẩu trang... sau khi gây án đã rời TP HCM về hướng Đồng Nai.