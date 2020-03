Vây bắt tội phạm ma túy, một chiến sỹ công an bị đâm tử vong

Quảng cáo

Theo ông Giáp, sáng cùng ngày, tại xã Nậm Giải, huyện Quế Phong, công an huyện Quế Phong truy bắt một đối tượng ma túy. Quá trình bị bao vây, đối tượng đã dùng dao đâm một chiến sỹ bị thương nặng và tử vong sau đó. Được biết, chiến sỹ công an hy sinh tên N. đã có vợ và con nhỏ 2 tuổi.

Hiện, thi thể chiến sỹ công an đang ở bệnh viện đa khoa huyện Quế Phong. Công an tỉnh Nghệ An đang điều tra vụ việc.

Một diễn biến khác, Thượng tá Tô Văn Hậu - Trưởng công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho hay, 2 trinh sát thuộc công an huyện bị thương khi bắt giữ một đối tượng ma túy.

“Hai trinh sát bị thương khi bắt giữ đối tượng Vừ Bá Dơ, tang vật thu giữ, 1.800 viên ma túy tổng hợp, 2 khẩu súng, 1 con dao. Vụ việc đang được điều tra làm rõ”, Thượng tá Hậu thông tin.

Cảnh Huệ - Thu Hiền