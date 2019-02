VEC E lên tiếng về 2 cựu nhân viên cướp tiền trạm thu phí

Giám đốc VEC E Nguyễn Viết Tân cho biết, tổng số tiền bị cướp là 2,22 tỷ đồng. Thời điểm bị cướp, trong két trạm thu phí thuộc cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây có hơn 3,23 tỷ đồng, gồm: Tiền doanh thu của 2 ca ngày 4/2, 3 ca ngày 5/2 và 3 ca ngày 6/2 (mỗi ca 8 tiếng); tiền quỹ dự phòng tình huống khẩn cấp; tiền lẻ phục vụ 10 ngày Tết. Số tiền thực tế còn lại được kiểm đếm sau vụ cướp là hơn 1,01 tỷ đồng.Theo thông tin nhận được từ Công an tỉnh Đồng Nai và hồ sơ nhân sự tại Công ty VEC E, 2 nghi can gồm: Trần Tuấn Anh (SN 7/7/1993), làm việc tại VECE từ ngày 5/1/2015, nghỉ việc từ ngày 18/3/2018;Và Nguyễn Vũ Hoàng Nam (SN 21/6/1990), làm việc tại VECE ngày 14/3/2015, nghỉ việc từ ngày 4/2/2019 (trước đó đã nghỉ không lương từ ngày 20/1/2019).Theo ông Tân, sau khi xảy ra sự việc trên, VEC E đã thực hiện chấn an tinh thần của nhân viên làm việc trực tiếp trên tuyến đường, tăng cường công tác an ninh, đảm bảo hoạt động trên tuyến đường cao tốc diễn ra bình thường.Trước đó, vào 23 giờ ngày 7/2, Công an tỉnh Đồng Nai và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an bắt giữ Trần Tuấn Anh và Nguyễn Vũ Hoàng Nam.Sáng 7/2, khi các nhân viên trạm thu phí Đồng Nai thuộc cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây (do VEC E thực hiện thu phí) đang ngồi kiểm đếm tiền trong phòng kế toán thì 2 đối tượng đột nhập vào.Một đối tượng cầm vật nghi dao tự chế dài khoảng 40 cm, đối tượng khác cầm vật giống súng ngắn đã xông vào khống chế nhân viên và cướp tài sản, sau đó chạy thoát ra hàng rào trạm thu phí vào rừng cao su thuộc xã Xuân Thạnh (Thống Nhất, Đồng Nai).Trên đường trốn chạy, 2 tên cướp để rơi lại một ba lô đựng 80 triệu đồng. Số tiền bị các đối tượng cướp đi khoảng 2,2 tỷ đồng.

Lê Hữu Việt