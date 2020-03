Vì sao cựu cán bộ phòng tài nguyên môi trường lừa được gần 100 tỷ đồng?

Nguyễn Lê Giang là ai?

Ngày 29/10/2018, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Lê Giang (SN 1985, nguyên cán bộ Phòng TNMT TP Thanh Hóa) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Ngày 14/5/2019, Cơ quan CSĐT tiếp tục khởi tố Đàm Thị Quyên (đồng phạm với Nguyễn Lê Giang) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngày 1/7/2019, Cơ quan CSĐT khởi tố bổ sung tội làm giả tài liệu con dấu của cơ quan, tổ chức đối với Nguyễn Lê Giang và Lê Văn Dụng (xã Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá).

Ngày 3/11/2019, Cơ quan CSĐT có quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do thời hạn điều tra đã hết, việc trưng cầu giám định chữ ký, chữ viết của Nguyễn lê Giang chưa có kết quả. Ngày 22/1/2020, Cơ quan CSĐT đã ra thông báo phục hồi điều tra vụ án hình sự này.

Theo cơ quan CSĐT thì Giang đưa ra thông tin về việc Giang có mối quan hệ có thể lấy một số lô đất ở các mặt bằng quy hoạch mới trên địa bàn tỉnh với giá “ngoại giao”. Từ đây, thông qua cá nhân Giang và các cá nhân môi giới, nhiều người nộp tiền đặt cọc để chờ hoàn tất thủ tục hợp đồng mua bán hợp pháp các lô đất trên. Nhưng tiền đã được nộp cho Giang mà đất thì không được bàn giao.

Theo cơ quan CSĐT, trong vụ án này, các nạn nhân đã thực hiện nộp tiền đặt cọc cho Giang để chờ ký hợp đồng mua bán đất với các chủ đầu tư ở các mặt bằng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá như: 2125, 199, 3205, 3241, 931…

Có nạn nhân cho rằng, họ đặt niềm tin ở Giang vì đã có những giao dịch theo hình thức trên thành công; và không chỉ lúc bây giờ Giang đang công tác tại UBND TP Thanh Hoá mà còn là vì Giang là người có mẹ nguyên là phó giám đốc Nhà máy bia Thanh Hoá, có bố hiện là phó cục trưởng Cục Hải quan Thanh Hoá.

Ông L.Đ.H – một trong những nạn nhân trong vụ án Nguyễn Lê Giang nghi ngờ rằng: Có thể vì giá đất tăng lên “chóng mặt” không lâu sau đó, nên họ (những người có quyền lợi cùng với Giang) đã bội tín, lừa số tiền mà khách hàng đã đặt cọc mua, không hoàn thiện thủ tục lô đất bán, tìm mọi cách để bán cho người khác với giá cao hơn, thu lợi hàng chục tỷ đồng.

Được biết, Nguyễn Lê Giang nguyên là cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Thanh Hóa, do dính tới một số sai phạm, năm 2017 Giang đã bị chủ tịch UBNDTP Thanh Hóa xử lý kỷ luật, chuyển công tác sang Trung tâm Văn hóa TP Thanh Hóa. Sau khi cơ quan công an vào cuộc điều tra vụ việc này, Nguyễn Lê Giang đã bị chủ tịch UBND TP Thanh Hóa ký quyết địnhcho thôi việc.

L.T.H - người ký nhận nhiều giấy tờ nhận tiền

Theo ông L.S.K- nạn nhân đã nộp tiền đặt cọc cho Giang hơn 31 tỷ đồng (để mua nhiều lô đất) với Nguyễn Lê Giang cho biết: Các giao dịch đặt cọc tiền của ông L.S.K với Giang đều có bà L.T.H (mẹ của Giang) ký nhận làm chứng hoặc ký nhận tiền. Cho rằng, có nhiều căn cứ, bằng chứng có dấu hiệu phạm tội của bà L.T.H, các nạn nhân đã gửi đơn tố cáo bà L.T.H và con trai là Nguyễn Lê Giang đến Bộ Công an, Đại biểu Quốc hội và cung cấp các hồ sơ liên quan. Nhiều tài liệu cho thấy, trên nhiều phiếu thu có người nhận, người làm chứng ký tên L.T.H.

Sau khi tiếp nhận đơn, đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Pha, đại biểu Quốc hội khoá XIV, thuộc đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định có đơn chuyển tới Bộ trưởng Bộ Công an, ghi rõ: Nghiên cứu các tài liệu gửi kèm, tôi thấy hành vi của bà L.T.H và con trai là Nguyễn Lê Giang có dấu hiệu của tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, rất cần được cơ quan chức năng sớm xác minh, xử lý sớm để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và xử lý nghiêm những người vi phạm pháp luật.

Nguyễn Lê Giang tại phiên toà

Ngày 2/1/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá đã có văn bản gửi Văn phòng Cơ quan CSĐT- Bộ Công an; Thanh tra Bộ Công an, đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Pha, văn bản có ghi: Ngày 29/10/2018, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá ra quyết đinh khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Lê Giang về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Quá trình điều tra vụ án, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá khởi tố thêm 2 bị can là đồng phạm gồm Lê Văn Dụng và Đàm Thị Quyên. Đây là vụ án phức tạp, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều bị hại, số tiền chiếm đoạt khoảng 80 tỷ đồng. Những nội dung nạn nhân tố giác trong đơn đang được Cơ quan CSĐT điều tra, xử lý theo quy định.

Ngày 10/3, trao đổi với Tiền Phong, trung tá Nguyễn Tiến Thành, phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết: Đến thời điểm hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá chưa thu giữ được số tiền do Giang chiếm đoạt của các bị hại. Cơ quan CSĐT cũng đã và đang xác minh các tài liệu, chứng cứ, triệu tập bà L.T.H, đồng thời điều tra, xác minh hồ sơ, các cá nhân khác có liên quan trong vụ án. Hiện nay, vụ án đang trong thời gian điều tra. Ngay khi có đủ căn cứ phạm tội của các cá nhân liên quan đến vụ án, cơ quan CSĐT sẽ thực hiện các bước tiếp theo theo quy định, không có chuyện bao che, bỏ lọt tội phạm.

“Căn cứ hồ sơ các nạn nhân gửi cho cơ quan CSĐT thì số tiền Giang đã nhận đặt cọc của khách hàng là gần 100 tỷ đồng” – điều tra viên, đại uý Phạm Thế Anh, Văn phòng Cơ quan CSĐT cho biết.

Khi đang trong thời gian bị khởi tố, điều tra về các tội danh trên, ngày 21/3/2019, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Lê Gang 12 năm tù giam về hành vi lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trong vụ án này, Giang đã nhờ người thuê xe riêng để đi, sau đó Giang đã bán chiếc xe được thuê cho người khác để lấy tiền chi tiêu. Ngoài ra, liênquan đến vụ án này, Cơ quan CSĐT cũng đã khởi tố, bắt tạm giamTrần Đăng Hải (SN 1995, Phó Giám đốc Công ty bất động sản Lam Sơn)về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Cuối năm 2019, Trần Đăng Hải đã bị toà án đưa ra xét xử và tuyên phạt 12 năm tù giam.

Hoàng Lam