Vì sao nguyên Cục trưởng Thuế Bình Dương và thuộc cấp bị bắt?

Quảng cáo

Theo đó, căn cứ vào tài liệu điều tra và được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cáo phê duyệt, ngày 23/2, Cơ quan CSĐT Bộ Công an thực hiện Lệnh khám xét và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can, gồm: Lê Văn Trang (nguyên Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bình Dương), Võ Thanh Bình (nguyên Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bình Dương), Nguyễn Thái Thanh (Phó trưởng phòng Quản lý hộ kinh doanh cá nhân và thu khác, Cục thuế tỉnh Bình Dương).

Cả 3 bị can đều bị khởi tố, bắt giam về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo Điều 219, Bộ luật hình sự 2015 liên quan đến thượng vụ chuyển nhượng đất công xảy ra tại Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV (gọi tắt là TCT Bình Dương).

Khu đất 43ha khiến nguyên lãnh đạo Cục Thế Bình Dương bị bắt

Trong số 3 bị can có 1 cấp phó phòng Cục Thuế Bình Dương đang đương chức nhưng sau khi bị bắt 1 tuần vẫn chưa bị đình chỉ công tác. Về việc này, đại diện lãnh đạo Cục Thế Bình Dương giải thích chưa nhận được thông báo từ cơ quan công an, sẽ thực hiện quyết định đình chỉ công tác khi nhận được thông tin đầy đủ. Vị này cũng cho biết, việc những cán bộ của Cục Thuế Bình Dương bị bắt mới chỉ nghe nói.

Nguồn tin cho hay, việc nguyên lãnh đạo Cục Thế Bình Dương bị bắt với vai trò đồng phạm giúp sức cho các bị can để thực hiện giao dịch chuyển nhượng đất công với giá rẻ, thấp hơn rất nhiều so với giá thực tế. Mặt khác, trong thương vụ chuyển nhượng đất công trái quy định này, số tiền thu thuế không rõ ràng gây thất thoát lớn cho Nhà nước.

Khu đất 43ha nằm ở vị trí "vàng" đường lớn thuộc cửa ngõ thành phố mới Bình Dương

Trước đó, vào đầu tháng 6/2019 báo Tiền Phong có loạt bài phanh phui việc chuyển nhượng khu đất 43ha ở phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương có dấu hiệu thất thoát tiền nhà nước. Ngay sau khi báo phản ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương lúc bấy giờ là ông Trần Thanh Liêm đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh vào cuộc.

Sau khi có kết quả thanh tra, nhận thấy vụ việc vượt thẩm quyền của Thanh tra tỉnh, ông Trần Thanh Liêm chỉ đạo giao vụ án để Công an tỉnh này tiếp tục thụ lý điều tra. Ngày 8/4/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tiến hành các thủ tục khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Trần Nguyên Vũ, Tổng Giám đốc TCT Bình Dương.

Khu đất 145ha (bìa trái, phần nhiều cây xanh) nằm tiếp giám khu 43ha (bìa phải, phần đất ít cây) đều do TCT Bình Dương quản lý nhưng nay về tay doanh nghiệp tư nhân

Việc khởi tố bắt giam các bị can thuộc Cục Thuế Bình Dương liên quan việc tính tiền thuế, tiền sử dụng đất sau khi công an mở rộng điều tra việc các khu "đất vàng" gồm 43ha và 145ha tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một từng do TCT Bình Dương, doanh thuộc trước đây thuộc Tỉnh ủy Bình Dương quản lý, nay đã thuộc về sự quản lý của tư nhân.

Vào tháng 11/2020, vụ án được "rút" từ Công an tỉnh Bình Dương về Bộ Công an thụ lý và đưa vào diện Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Theo hồ sơ, TCT Bình Dương trước đây do Tỉnh ủy Bình Dương nắm giữ 100% vốn điều lệ, sau đó cổ phần hóa nên thoái vốn nhà nước xuống còn trên 60%. TCT Bình Dương được giao gần 600ha đất sạch ngay "cửa ngõ" thành phố mới Bình Dương (thuộc địa phận hành chính của phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một).

Khu đất 145ha nằm liền kề khu 43ha hiện đang hoạt động sân golf cũng đang bị điều tra

Sau khi được giao đất, chỉ có một phần khu đất vàng 600ha được TCT Bình Dương làm sân golf. Còn lại thì "đất vàng" bị "xẻ nhỏ", trong đó có khu bỏ trống chưa triển khai dự án, còn hai khu đất gồm một khu đất 43ha (dự án khu đô thị Tân Phú) và một khu đất khác rộng 145ha (kế bên khu đất 43ha) đã "rơi" vào tay công ty tư nhân.

Theo điều tra, đối với 43ha, TCT Bình Dương đã chuyển nhượng với giá 250 tỉ đồng, thấp hơn bảng giá đất quy định của UBND tỉnh Bình Dương thời điểm chuyển nhượng vào năm 2016 (theo bảng giá đất là hơn 376 tỉ đồng). Như vậy, cơ quan điều tra cho rằng nếu chỉ so với bảng giá nhà nước, các bị can đã gây thiệt hại hơn 126,8 tỉ đồng.

Khu đất 145ha chỉ sử dụng một phần làm sân golf, diện tích rất lớn đang bỏ hoang

Còn đối với khu đất 145ha, sau một thời gian cho đối tác nước ngoài góp vốn rồi lại rút vốn, quyền chi phối khu đất này đã chuyển về Công ty Tân Thành (trụ sở chính ở phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, là một công ty tư nhân có sự tham gia của người nhà ông Nguyễn Văn Minh - nguyên chủ tịch HĐQT TCT Bình Dương). Đối với khu đất 145ha, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra.

3 bị can Cục Thuế Bình Dương theo thứ tự gồm: Bình, Trang và Thanh Các bị can thuộc lãnh đạo TCT Bình Dương theo thứ tự gồm: Minh, Vũ và Hải

Liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, tinh đến nay đã có 10 bị can bị khởi tố bắt giam gồm: Lê Văn Trang (nguyên Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bình Dương), Võ Thanh Bình (nguyên Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bình Dương), Nguyễn Thái Thanh (Phó trưởng phòng Quản lý hộ kinh doanh cá nhân và thu khác, Cục thuế tỉnh Bình Dương). Ông Nguyễn Văn Minh - nguyên chủ tịch HĐQT TCT Bình Dương; ông Trần Nguyên Vũ - nguyên tổng giám đốc; ông Huỳnh Thanh Hải - nguyên chủ tịch kiêm tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và quản lý dự án Bình Dương, nguyên phó tổng giám đốc TCT Bình Dương. Ông Lý Thanh Châu - thành viên HĐQT kiêm phó tổng giám đốc; ông Nguyễn Thế Sự - trưởng ban kiểm soát; bà Đỗ Thị Thanh Thúy - kế toán trưởng; ông Huỳnh Công Phát - nguyên thành viên HĐQT, nguyên phó tổng giám đốc TCT Bình Dương.

Hương Chi