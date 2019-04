Vì sao tòa không thụ lý đơn kiện Công an TP HCM của bạn hoa hậu Phương Nga?

TAND TP HCM vừa có thông báo trả lại đơn khởi kiện "Tranh chấp đòi tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại" của Nguyễn Đức Thùy Dung. Bà Dung khởi kiện yêu cầu Công an TP HCM hoàn trả 2,5 tỉ đồng cùng lãi suất phát sinh trong thời gian công an tạm giữ số tiền này.

TAND TP xác định 2,5 tỉ đồng là vật chứng được cơ quan điều tra thu giữ trong một vụ án hình sự liên quan đến Nguyễn Đức Thuỳ Dung và Trương Hồ Phương Nga. Do đó, tòa án không có thẩm quyền giải quyết theo Luật Tố tụng Dân sự. Số tiền là vật chứng sẽ được giải quyết theo Luật Tố tụng Hình sự. Vì thế, TAND TP không thụ lý đơn khởi kiện của Nguyễn Đức Thuỳ Dung.

Theo đơn khởi kiện, ngày 29/1/2014, cơ quan CSĐT Công an TP khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Trương Hồ Phương Nga (SN 1987, Hoa hậu người Việt tại Nga) và Nguyễn Đức Thùy Dung.

Ngày 19/3/2015, Nguyễn Đức Thùy Dung và Trương Hồ Phương Nga bị bắt tạm giam. Đây là vụ án được dư luận rất quan tâm khi liên quan đến hoa hậu Phương Nga và đại gia Cao Toàn Mỹ (SN 1977; ngụ quận 7, TP HCM).

Trong quá trình điều tra, ngày 7/10/2015, cơ quan CSĐT ra quyết định thu giữ đồ vật, tài liệu liên quan. Trong đó, công an thu giữ 2,5 tỉ đồng và toàn bộ lãi phát sinh từ số tiền này của bà Dung.

Đến ngày 29/1/2019, Công an TP đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can. Cơ quan điều tra hoàn trả nhiều vật chứng, như: điện thoại, Ipad, tiền mặt. Tuy nhiên, cơ quan điều tra không trả 2,5 tỉ đồng. Vì vậy, bà Dung khởi kiện yêu cầu Công an TP HCM trả lại số tiền trên.

Bên cạnh đó, Nguyễn Đức Thùy Dung còn yêu cầu tòa án buộc bị đơn bồi thường tổn thất do việc chậm trả số tiền trên và chi phí phát sinh trong quá trình khởi kiện vụ án.

Trước đó, Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung bị điều tra, truy tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và bị cáo buộc chiếm đoạt của ông Cao Toàn Mỹ 16,5 tỉ đồng.

Theo Người Lao Động