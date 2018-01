Việt kiều hiếp dâm bạn gái đang say rượu, rồi đầu thú

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai hiện đang phối hợp cùng Công an huyện Long Thành để làm rõ, xử lý về hành vi “hiếp dâm” đối với nghi can Vương Tấn Đạt (SN 1984, có 2 quốc tịch Việt Nam và Phần Lan, hiện đang lưu trú tại huyện Long Thành). Bước đầu, Đạt thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo thông tin ban đầu, chiều 31/12/2017, Đạt cùng chị L.T.C (SN 1997, ngụ xã Long Phước, huyện Long Thành) cùng 1 số người bạn nhậu nhẹt ở 1 địa điểm tại địa phương. Sau đó chị C say xỉn, không thể tự về nhà được.

Lợi dụng lúc này, Đạt đã thực hiện hành vi hiếp dâm đối với chị C. Sau khi tỉnh rượu, chị C đã phát hiện và có thái độ cương quyết.

Khoảng 23h đêm, Đạt đến Công an địa phương đầu thú, khai báo toàn bộ hành vi như trên.

Theo An ninh Thủ đô