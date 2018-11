Vợ đang nằm trên võng, chồng dùng dao đâm xối xả

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đỗ Tiến Phong (SN 1984, khu phố 4, phường 2, thị xã Kiến Tường) về hành vi giết người và chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Theo tài liệu điều tra, Phong và chị P. (SN 1983) là vợ chồng, đã có 2 người con. Thời gian gần đây 2 vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi vã do mâu thuẫn gia đình.

Khoảng 16 giờ ngày 11/10/2018, Phong đi uống rượu về thì thấy chị P. đang chuẩn bị quần áo, tư trang để đi xa. Phong tức giận và tiếp tục xảy ra cự cãi với vợ.

Sau đó, Phong nảy sinh ý định giết chết vợ rồi tự sát. Liền lúc này, Phong đi xuống nhà bếp lấy con dao thủ sẵn trên tay bất ngờ tiến đến chỗ chị P. đang nằm trên võng đâm vào ngực và nhiều nơi trên cơ thể. Chị P. vùng dậy chạy ra ngoài kêu cứu và được người dân đưa đi cấp cứu, còn Phong đi đến Công an đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Phong khai do đã sử dụng ma túy nên không kiềm chế được bản thân.

Công an tỉnh Long An đang tiếp tục làm rõ hành vi của Phong theo quy định.

Theo Công lý