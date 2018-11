Vợ đòi tiền chuộc khi phát hiện ảnh khỏa thân của chồng với người tình

Ngày 16/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kinh Môn (Hải Dương) cho biết đã hoàn tất hồ sơ, xử lý Nguyễn Thị Huyển về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Khoảng gần một năm trước, chị Nguyễn Thị Huyền tình cờ phát hiện những bức ảnh nóng, ghi lại cảnh giường chiếu của chồng và người bạn gái thân thiết nhất của chị là TTT nhưng chọn cách im lặng để bảo vệ hạnh phúc gia đình.

Tuy nhiên do 2 người này không dừng mối quan hệ bất chính nên Huyền đã tra hỏi chồng về mối quan hệ với TTT và biết cả 2 người này đã quan hệ với nhau từ năm 2012 . Trong những lần này, Thiệp đã bí mật chụp những bức ảnh khỏa thân của chị TTT bằng máy điện thoại di động của anh ta rồi đem rửa với mục đích giữ làm kỷ niệm.

Mối quan hệ giữa Thiệp và TTT kéo dài đến tháng 10-2018 thì TTT muốn chấm dứt mối quan hệ trên. Lời khai của TTT tại cơ quan điều tra cho biết, do TTT sợ bị gia đình phát hiện còn Thiệp thì muốn tiếp tục kéo dài quan hệ nên hai bên nảy sinh mâu thuẫn...



Khi không thể nói chuyện được với Thiệp, TTT buộc phải đến gặp chị Huyền, kể lại việc bị Thiệp đe dọa, ép tiếp tục quan hệ với anh ta; đồng thời khuyên Thiệp chấm dứt mối quan hệ trên. Khi chị Huyền tra hỏi Thiệp về câu chuyện trên, Thiệp đã thừa nhận ngoại tình. Đồng thời kể cho vợ biết hiện tại chị TTT còn nợ Thiệp số tiền là 140 triệu đồng.



Huyền đã gọi điện thoại cho TTT đòi tiền nhưng TTT không thừa nhận sự việc trên. Huyền đã chứng minh có việc chuyển tiền bằng việc đưa ra tin nhắn vào ngày 13/8 xác định Thiệp chuyển tiền cho TTT qua một tài khoản ngân hàng trên địa bàn huyện Kinh Môn số tiền là 10 triệu đồng.



Giải thích về khoản tiền này, TTT trình bày do Thiệp tự ý chuyển vào tài khoản của TTT để dụ dỗ và muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ với TTT. Số tiền 10 triệu đồng này vẫn còn ở trong tài khoản. Ngoài ra, TTT tiếp tục khẳng định không vay tiền của Thiệp nên không trả số tiền 140 triệu đồng như chị Huyền đã quy kết.



Lúc này, Huyền đã không còn đủ tỉnh táo. Trong những ngày đó, Huyền tiếp tục gọi điện thoại, nhắn tin cho đối phương gây sức ép đòi tiền.



Do lo sợ bị mọi người trong gia đình phát hiện, sợ gia đình tan vỡ nên TTT đã vay hơn 99 triệu đồng rồi hẹn chị Huyền đến quán cà phê để giao tiền và nhận ảnh. Khi chị Huyền đang nhận tiền thì bị Đội điều tra Tổng hợp Công an huyện Kinh Môn bắt giữ.



Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 30/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kinh Môn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Huyền về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo Công an Nhân dân