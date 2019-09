Vợ giám đốc cho người Trung Quốc thuê xưởng sản xuất ma túy: 'Chúng tôi bị lừa'

Quảng cáo

Bà Trần Thị Viên là vợ ông Trần Ngọc Anh - Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đồng An Viên - nơi Bộ Công an đã bắt 7 người có quốc tịch Trung Quốc và thu 13 tấn hoá chất để sản xuất ma tuý ở huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, bà Trần Thị Viên kể: "Nhóm người Trung Quốc mới đến làm việc được ít ngày thì bị Bộ Công an bắt. Khu vực "phòng thí nghiệm" là tôi tự bỏ hang trăm triệu ra mua vật liệu và thuên nhân công làm theo yêu cầu của những người muốn thuê nhà xưởng nhưng bây giờ, cũng chính người của công ty tôi phải tự tháo dỡ. Chúng tôi nghe họ trình bày mục đích thuê nhà xưởng là muốn “nghiên cứu” làm thuốc tẩm gỗ, mẫu phân… sau đó sẽ xuất khẩu đi các nước nên mới đồng ý cho họ thuê. Không ngờ chúng tôi lại bị lừa..."

Những vật dụng còn lại tại hiện trường bốc mùi hoá chất gây ói mửa.

Người đàn bà này khẳng định: “Nếu biết trước nhóm người Trung Quốc thuê để sản xuất ma tuý thì đưa bao nhiêu tiền tôi cũng không cho làm. Giờ tôi chỉ mong người dân thông cảm và không hiểu lầm bởi Công ty trước giờ chỉ làm các mặt hàng thủ công mỹ nghệ từ gỗ, không làm ăn phi pháp".

Cũng theo bà Viên, chính nhóm người Trung Quốc này cùng một người phiên dịch tiếng Việt đã bảo bà phải làm giấy tờ bảo lãnh con người cho họ, rồi họ mới đầu tư tiền bạc, nhân lực, kỹ thuật để làm ra “các mặt hàng” đưa ra phục vụ người dân. Hiện công an đã tịch thu toàn bộ giấy tờ và nhiều tang vật.

"Phòng thí nghiệm" mà nhóm người Trung Quốc yêu cầu Cty Đồng An Viên làm

Trước đó, lực lượng C04 chủ trì phối hợp với ngành chức năng khám xét khẩn cấp tại nhà xưởng của Công ty XNK Đồng An Viên. Tại đây, công an đã thu giữ hàng trăm lít dung dịch là ma túy tổng hợp; khoảng 13 tấn hóa chất, tiền chất, và khoảng 20 tấn máy móc, thiết bị, dụng cụ phục vụ sản xuất trái phép chất ma túy. Bước đầu, cơ quan tố tụng đã tạm giữ 10 người, trong đó có 8 người mang quốc tịch Trung Quốc.

Cty Đồng An Viên bắt đầu hoạt động từ 17/7/2013, lĩnh vực bán buôn vật liệu và thiết bị khác trong xây dựng, nơi đăng ký quản lý là Chi cục thuế huyện Đăk Hà. Khu nhà xưởng nêu trên do người Việt Nam tại Kon Tum đứng tên.

Một người trong hàng ngũ lãnh đạo Cty Đồng An Viên kể: Xưa nay Cty Đồng An Viên làm các sản phẩm từ gỗ ép, gỗ cao su. Trước khi bị Bộ Công an bắt khoảng 15 ngày, có mấy người Trung Quốc cùng một phiên dịch người Việt Nam đến đặt vấn đề muốn thuê mặt bằng làm thí nghiệm để lấy mẫu sản xuất phân bón, và liên danh sản xuất các mặt hàng để xuất khẩu, sau đó họ yêu cầu Công ty dựng cho họ một “phòng thí nghiệm riêng”. Khi Bộ Công an ập vào bắt, lúc đó Công ty mới biết đã bị lừa.

Vụ việc đang được lực lượng Bộ Công an mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

