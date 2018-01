Vụ 6 người bị ô tô tại Huế: Nạn nhân bị thương nhẹ bất ngờ tử vong?

Nạn nhân này không đưa đi cấp cứu ngay tại Bệnh viện T.Ư Huế (thông thường đối với bệnh nhân nặng, nguy kịch tính mạng) như 4 nạn nhân khác của vụ tai nạn kể trên, mà chuyển điều trị tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình - Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ - Huế, sau đó thì tử vong khi vừa chuyển lên bệnh viện tuyến trên.

Nạn nhân tử vong là ông Huỳnh Văn Đường (SN 1958, ngụ xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, TT-Huế). Ông Đường là 1 trong 6 nạn nhân bị thương trong vụ xe ô tô bán tải tông đám đông.

Trong số đó, còn có đại uý Nguyễn Văn Cảm, Đội CSGT - Công an thành phố Huế, bán bị xe bán tải tông trọng thương khi đang thực thi công vụ...

Điều dư luận hiện quan tâm là, ông Đường chỉ bị thương ở chân và được cho là người bị thương nhẹ nhất trong nhóm 6 người bị tai nạn, rất tỉnh táo. Nhưng sau khi mổ điều trị ở Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình - Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ - Huế, tiếp đó, chỉ 1 giờ sau khi chuyển lên bệnh viện tuyến trên, thì tử vong.

Được biết, đến 23 giờ tối hôm qua (22/1), các cơ quan chức năng tỉnh TT-Huế hoàn tất công tác giải phẫu tử thi đối với nạn nhân Đường để sớm đưa ra kết luận cuối cùng về nguyên nhân tử vong.

Trước đó, vụ tai nạn giao thông do xe bán tải mang BKS 38C – 11039 tông đám đông trên đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩ Dạ, Huế, được Tiền Phong liên tục phản ánh. Đến ngày 22/1, tài xế gây tai nạn là Nguyễn Xuân Quế (SN 1969, trú tại xã Phú Thượng, huyện Phú Vang) đã bị Công an thành phố Huế khởi tố bị can, bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

