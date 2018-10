'Vụ án' 100 USD ở Cần Thơ: Tuân thủ không có nghĩa là không khởi kiện

Sau khi biết được thông tin ngày 12/10, ông Nguyễn Thanh Dũng - Phó chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đã ký Quyết định phê duyệt phương án xử lý tang vật là 20 viên kim cương và 19.910 viên đá nhân tạo (trị giá hơn 548 triệu đồng) mà cơ quan công an tịch thu tại tiệm vàng Thảo Lực sẽ được nộp vào tài khoản ngoại tệ của Kho bạc Nhà nước Cần Thơ thông qua thông tin trên báo chí, ông Lê Hồng Lực cho biết, ông bất ngờ về vụ việc trên.

Đồng thời, ông cũng cho rằng, thời hạn khiếu nại đối với trường hợp này là một năm. Tuy nhiên, ông vẫn chấp nhận đóng phạt là tuân thủ pháp luật nhưng không có nghĩa là không khiếu nại, khởi kiện. Hiện gia đình, đang tham khảo ý kiến luật sư để cân nhắc kiện vụ việc này ra tòa án.

Theo ông Lực, số kim cương và đá nhân tạo bị tịch thu là tài sản riêng của gia đình được cất trong tủ, không bày bán nên không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Được biết, trước đây vào ngày 5/5/2017, Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Cần Thơ từng khám xét nhà ông Lực với lí do tiến hành kiểm tra, phát hiện, thu giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; lần thứ 2 là vào ngày 30/1/2018 và cả 2 quyết định này đều do Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Cần Thơ đề xuất Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều kí.

Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là lệnh khám xét vào ngày 30/01/2018 được thực hiện cũng lúc với việc bắt quả tang tiệm vàng của ông Lực đang mua 100 USD của anh Nguyễn Cà Rê (38 tuổi, ngụ tại địa phương) nhưng văn bản này lại kí vào ngày 24/01/2018.

Theo ý kiến của luật sư Nguyễn Trường Thành - Trưởng văn phòng luật sư Vạn Lí (đoàn luật sư thành phố Cần Thơ), trong các quyết định này có 2 vấn đề cần xem xét lại: “Thứ nhất, nơi khám xét không chỉ là nhà ở mà còn là trụ sở của doanh nghiệp đã được đăng kí hợp pháp nên trường hợp này nội dung khám xét thì phải khám xét cả trụ sở của doanh nghiệp. Nhưng việc khám xét trụ sở của doanh nghiệp thì UBND quận không có thẩm quyền.

Đây cũng là thiếu sót trong quá trình ban hành lệnh khám xét. Thứ hai, giao nhiệm vụ cho đơn vị thực hiện lệnh khám xét, theo tôi nhiệm vụ của UBND quận thì không thể giao nhiệm vụ cho một đơn vị trực thuộc Công an thành phố Cần Thơ được, vì đơn vị này không trực thuộc sự quản lí của Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều”.

Cũng theo luật sư Thành, luật cho phép doanh nghiệp có quyền khởi kiện theo luật Tố tụng hành chính, thời hạn khởi kiện trong vòng 1 năm. Về việc UBND thành phố Cần Thơ có quyết định xử lí tang vật là là 20 viên kim cương và 19.910 viên đá nhân tạo nếu như doanh nghiệp khởi kiện thì có thể tòa án sẽ áp dụng biện pháp tạm ngưng đấu giá số tài sản trên cho đến khi có quyết định của tòa án. Trường hợp ngược lại thì UBND thành phố có quyền bán đấu giá số kim cương, đá nhân tạo đó.

