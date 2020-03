Vụ cháy làm 3 người chết ở Hưng Yên: Nghi phạm đốt nhà là anh ruột

Quảng cáo

Theo cơ quan chức năng, hai nghi phạm được xác định là Đào Danh Việt (SN 1961, trú xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu) và Lò Văn Hà (SN 1990, tạm trú tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội). Trong đó, đối tượng Việt là anh ruột nạn nhân Đào Thị C.

Bước đầu các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn cá nhân nên đã đổ xăng, đốt nhà bà C.

Trước đó, khoảng 0h20 ngày 16/3, công an tỉnh Hưng Yên nhận được tin báo về việc nhà ông Vương Gia M. (SN 1967, ở thôn Lê Lợi, xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu) bị cháy.

Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an huyện Khoái Châu, Công an xã Nhuế Dương nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức chữa cháy.

Đến khoảng 1h30 cùng, lực lượng chức năng đã dập tắt được đám cháy. Vụ việc khiến ông M. cùng con trai là cháu Vương Gia Cao T. (SN 2008) tử vong tại hiện trường; bà Đào Thị C. (SN 1967, vợ ông M.) và cháu Nguyễn Vương Ngọc A. (SN 2012, cháu ngoại ông M.) được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Kim Động và được chuyển lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên. Tuy nhiên, bà C. không qua khỏi. Còn cháu A. đang được cấp cứu tại Bệnh viện Bỏng Quốc Gia - Hà Nội.

Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, trưng cầu Viện Khoa học kỹ thuật hình sự Bộ Công an, đồng thời, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Thanh Hà