Vụ chém người ở Yên Thế, Bắc Giang: Nạn nhân tố cáo tiếp tục bị đe dọa

Cụ thể theo nội dung đơn thư, tại cuộc đối chất giữa ông Giáp Văn Trọng với chị Dung cuối tuần qua, ông Trọng tiếp tục cãi vã với chị Dung và đe dọa khiến chị Dung lo sợ. Hiện tại gia đình chị Dung phải nhờ người đưa đón 2 con nhỏ đi học dù trường gần nhà bởi chồng chị Dung làm nghề lái xe thuê thường vắng nhà. Trao đổi qua điện thoại, một điều tra viên Công an huyện Yên Thế không khẳng định nhưng cũng không phủ nhận thông tin trên và cho biết đã có lời nhắc nhở với ông Trọng. Điều tra viên còn trấn an phóng viên rằng nghĩa vụ của công an còn bao gồm cả phòng ngừa tội phạm nên cứ “yên tâm”.

Trong khi đó, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Công an Yên Thế đang mở rộng điều tra vụ án vì trước đó, vào tháng 10/2017 chị Hoàng Thị Dung từng bị 2 kẻ bịt mặt dùng gậy gỗ đón đánh khi một mình chạy xe máy chở bình gas trên đường tối. Một trong hai kẻ trực tiếp chém chị Dung đang bị tạm giam trong vụ án này cũng bị tình nghi là đối tượng trực tiếp hành hung chị Dung hôm đó.

Trong một diễn biến khác, sau khi báo Tiền Phong đăng bài “kẻ liên quan vụ chém người dã man ở Bắc Giang vẫn nhởn nhơ?”, gia đình nạn nhân nhận được sự trợ giúp pháp lý của một số chuyên gia pháp luật. Cuối tuần qua, gia đình chị Dung có văn bản gửi cơ quan tố tụng huyện Yên Thế đề nghị khởi tố ông Nguyễn Hồng Nguyên - người từng bị cơ quan điều tra thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp để tạm giữ hình sự nhưng lại được thả ra sau đó. Ông Nguyên là người bị hung thủ chém chị Dung trong vụ án này khai đã thuê họ có kế hoạch đánh nạn nhân. Gia đình nạn nhân cho rằng, ông Nguyên là người khởi động vụ án này nên không thể thoát khỏi trách nhiệm pháp lý. Tuy nhiên đến nay vụ án đã đi qua 5 tháng nhưng các cơ quan bảo vệ pháp luật của Yên Thế không có bất cứ biện pháp tố tụng nào đối với Nguyên. Liên quan việc không phê chuẩn lệnh giữ khẩn cấp đối với Nguyên, đại diện Viện kiểm sát Yên Thế từng cho phóng viên biết chỉ là “tạm cho ra” chứ không buông bỏ đối tượng và các cơ quan tố tụng địa phương này vẫn đang tích cực phối hợp điều tra làm rõ.

Chiều 28/10, nhân chứng của việc ông Giáp Văn Trọng từng có lời nói dọa giết gia đình nạn nhân Hoàng Thị Dung thời điểm trước khi xảy ra vụ án cho biết vẫn chưa được cơ quan tố tụng Yên Thế lấy lời khai về việc này, mặc dù từ hôm 17/10, một lãnh đạo Viện Kiểm sát huyện Yên Thế đã tiếp nhận thông tin về tình tiết này từ phóng viên Tiền Phong.

