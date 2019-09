Vụ cô gái bị sàm sỡ trong hầm chung cư Hà Nội: Gia đình nói gì?

Quảng cáo

Theo thông tin, khi bị triệu tập đến cơ quan Công an người đàn ông bị tố cáo vẫn trong tình trạng say sỉn nên không thể làm việc được mà phải đợi đến lúc tỉnh táo. Hiện Công an quận Long Biên đang hoàn thiện hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định.

Trước đó, tối 2/9, chị L.H.M (28 tuổi) đến nhà người thân tại chung cư trên địa bàn phường Ngọc Lâm. Khi chị M. đang đứng ở khu vực hầm B2 thì bị người đàn ông trung niên, mặc quần ngắn, áo sọc kẻ xanh đụng chạm vào vùng nhạy cảm.

Sau đó, chị M. cùng một số người dân và bảo vệ cùng đến và bị người đàn ông này đánh. Toàn bộ sự việc được camera an ninh ghi lại.

Đại diện Ban quản trị tòa nhà chung cư cho biết đã làm việc với cô gái và làm đơn tường trình gửi cơ quan ông an làm rõ vụ việc. Ngoài ra, Ban quản trị toà nhà cùng cư dân, những người liên quan đến vụ việc đã tổ chức 1 cuộc họp và tất cả đều thống nhất sẽ làm rõ sự việc này tới cùng.

Theo lời cô gái, lúc xảy ra vụ việc gã đàn ông nồng nặc mùi rượu tiến đến có hành động động chạm vào người. Không chỉ vậy người này còn chửi bới, lăng mạ mọi người và đánh người tới can ngăn.

Cũng theo vị đại diện Ban quản lý toà nhà, sẽ yêu cầu xử lý nghiêm, đúng quy định pháp luật để cư dân an tâm sinh sống.

Còn theo gia đình nạn nhân, hiện tại sau gần 2 ngày xảy ra sự việc chị M. vẫn đang hoảng sợ. Hiện tại gia đình ông mong xử lý trường hợp này theo đúng quy định của pháp luật.

Cũng theo gia đình chị M. Đối tượng có hành vi sàm sỡ cũng như người nhà chưa liên hệ gì với gia đình.

Đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội

Thanh Hà