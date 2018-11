Vụ công dân mang án oan xuống mồ: Vẫn đùn đẩy trách nhiệm

Ai chịu trách nhiệm?

Ngày 19/3/2015, sau 18 năm “điều tra” và trải qua 3 lần xét xử, các cơ quan chức năng huyện Krông Ana mới ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Trịnh Công Minh, vì đã hết thời hạn điều tra mà vẫn không thu thập được chứng cứ chứng minh được hành vi phạm tội của ông Minh. Sau đó, ông Minh liên tục làm đơn gửi đến những cấp có thẩm quyền đòi bồi thường quyền lợi và danh dự.

Công an và Viện KSND cùng cấp cho rằng trách nhiệm bồi thường là của TAND huyện Krông Ana. Còn Tòa án huyện này lại cương quyết tuyên bố trách nhiệm này là của hai cơ quan Viện Kiểm sát và Công an. Theo một báo cáo của liên ngành, công an huyện Krông Anna cho biết toàn bộ hồ sơ vụ án đã bị thất lạc.

Oan sai đã rõ, nhưng cơ quan nào phải đứng ra chịu trách nhiệm thì các bên cứ đùn đẩy cho nhau. Ngày 10/6/2015 liên ngành huyện Krông Ana tổ chức họp để làm rõ trách nhiệm các bên mà vẫn không kết luận được hướng giải quyết thống nhất. Công an và Viện KSND cùng cấp thì cho rằng trách nhiệm bồi thường là của TAND huyện Krông Ana. Còn Tòa án huyện này lại cương quyết tuyên bố trách nhiệm này là của hai cơ quan Viện Kiểm sát và Công an. Theo một báo cáo của liên ngành, công an huyện Krông Anna cho biết toàn bộ hồ sơ vụ án đã bị thất lạc.

Đến nay đã 3 năm kể từ ngày vụ án này được đình chỉ điều tra, hơn 20 năm gia đình ông Minh đi tìm công lý, nhưng việc đền bù oan sai và công khai xin lỗi đối với ông Minh vẫn chưa được thực hiện. Cuộc đấu tranh đòi quyền lợi dai dẳng còn dang dở, thì ông Minh đã trút hơi thở cuối cùng vào tối ngày 13/2/2018 do mắc bệnh ung thư phổi. Mới đây, phóng viên Tiền Phong liên hệ với lãnh đạo TAND tỉnh Đắk Lắk để đặt câu hỏi: Vì sao đến nay đã 3 năm trôi qua kể từ ngày đoàn liên ngành tỉnh Đắk Lắk gửi văn bản thỉnh thị TAND Tối cao, mà chưa một cơ quan nào thực hiện việc đền bù oan sai và công khai xin lỗi với gia đình ông Minh? Bộ phận Văn phòng của TAND tỉnh Đắk Lắk cho biết sẽ báo cáo với lãnh đạo, và có câu trả lời sau.

Chưa kịp chờ đến ngày được xin lỗi thì

ông Minh đã mất do mắc bệnh ung thư phổi



Ði vay vàng bị khép tội trộm cắp tài sản

Như Tiền Phong đã phản ánh: Đêm 2/2/1997, công an huyện Krông Ana phát hiện xe máy của một người dân bị mất cắp trước đó dựng cạnh nhà ông Trần Hợp Sơn ở thị trấn Buôn Trấp, trung tâm huyện Krông Anna. Lúc này, trong nhà có ông Trịnh Công Minh và Nguyễn Bá Tính. Sau đó, ông Minh bị bắt khẩn cấp và khởi tố về tội trộm cắp tài sản. Quá trình điều tra, ông Minh liên tục kêu oan. Ngày 12/10/1997, TAND huyện Krông Ana mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Minh 12 tháng tù. Ông Minh kháng cáo. Ngày 18/12/1997, TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử phúc thẩm, tuyên hủy bản án sơ thẩm, vì những “chứng cứ” thu thập được trong quá trình điều tra chưa khách quan. TAND huyện Krông Ana tại phiên xét xử sơ thẩm lần 2 đã trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát cùng cấp, đề nghị cho điều tra bổ sung chứng cứ. Ngày 22/7/1998, Viện KSND huyện Krông Ana mới ra quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Minh, sau khi ông Minh đã bị giam giữ gần 18 tháng. Ngày 19/3/2015, Công an huyện Krông Ana ra quyết định đình chỉ điều tra đối với bị can Trịnh Công Minh sau 18 năm kể từ ngày khởi tố vụ án.

Mới đây, phóng viên Tiền Phong liên hệ với lãnh đạo TAND tỉnh Đắk Lắk để đặt câu hỏi: Vì sao đến nay đã 3 năm trôi qua kể từ ngày đoàn liên ngành tỉnh Đắk Lắk gửi văn bản thỉnh thị TAND Tối cao, mà chưa một cơ quan nào thực hiện việc đền bù oan sai và công khai xin lỗi với gia đình ông Minh? Bộ phận Văn phòng của TAND tỉnh Đắk Lắk cho biết sẽ báo cáo với lãnh đạo, và có câu trả lời sau.

Vũ Long