Vụ đốt hàng chục mét pháo nổ trong đám cưới ở Hà Nội: Truy bắt nghi can bỏ trốn

Liên quan vụ đốt pháo đỏ đường, gây ùn tắc quốc lộ xảy ra ngày 1/3 trong một đám cưới được tổ chức tại xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội), một lãnh đạo xã Phù Lỗ cho biết, cơ quan điều tra vẫn đang mở rộng làm rõ vai trò của những người liên quan.



Theo vị cán bộ này, sau khi mạng xã hội lan truyền video clip ghi lại trong tiệc cưới một gia đình tại xã Phù Lỗ có cảnh pháo nổ đỏ đường, dây pháo dài hàng chục mét, cảnh sát đã lập biên bản vụ việc. Lực lượng chức năng cũng đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (SN 1979, trú tại địa phương), người trực tiếp đốt pháo để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Trong quá trình điều tra, Khang khai còn một người nữa tham gia đốt pháo cùng mình. Tuy nhiên, khi cảnh sát triệu tập, người này đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Trần Văn Khang còn khai đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, chuyển về nơi tổ chức đám cưới. Sau đó, Khang rải pháo ra đường và treo dọc rạp cưới, đốt trước và sau khi đón dâu. Theo lời khai của Khang, bản thân đã mua 3 bánh pháo, mỗi bánh dài 15m, với tổng số tiền 4,3 triệu đồng.

Một lãnh đạo Công an huyện Sóc Sơn cho biết, đơn vị vẫn đang tích cực phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội để điều tra, làm rõ những người có liên quan, trong đó có nghi can cùng tham gia đốt pháo với Trần Văn Khang.

Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải hình ảnh, video về một đám cưới ở xã Phù Lỗ có rải pháo thành 3-4 dãy trước cửa nhà và dọc 2 bên lối đi, rồi đốt để chúc mừng. Hình ảnh được một đơn vị chuyên tổ chức sự kiện tiệc cưới ghi lại bằng nhiều thiết bị ghi hình chuyên dụng.