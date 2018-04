Vụ đường dây đánh bạc nghìn tỷ: Tướng Phan Văn Vĩnh liên quan thế nào?

Theo thông tin từ Bộ Công an, ông Phan Văn Vĩnh bị khởi tố, bắt tạm giam với thời hạn 4 tháng, về tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, theo khoản 3, Điều 281, Bộ luật Hình sự. Các quyết định trên đã được Viện KSND tỉnh Phú Thọ phê chuẩn.

Cùng ngày, Chủ tịch nước đã ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với ông Phan Văn Vĩnh.

Trung tướng Phan Vĩnh liên quan thế nào với đường dây đánh bạc?

Trước đó, ông Phan Văn Vĩnh đã bị cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Phú Thọ triệu tập để làm rõ sự liên quan của ông trong vụ án “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố”. Vụ án này liên quan đường dây đánh bạc xuyên quốc gia với quy mô hàng ngàn tỷ đồng do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu. Sau nhiều ngày làm việc, cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ đã báo cáo và đề xuất lên Đảng ủy Công an Trung ương về việc bắt, khởi tố tướng Phan Văn Vĩnh.

Việc tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Phan Văn Vĩnh được thực hiện tại Phú Thọ sau khi ông Vĩnh bị triệu tập lên Phú Thọ ngày hôm qua. Ông Vĩnh bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ. Như vậy, sau ba lần mời và triệu tập ông Vĩnh làm việc, được sự đồng ý của Đảng ủy Công an Trung ương, Công an tỉnh Phú Thọ đã quyết định thực hiện những biện pháp tố tụng mạnh tay với ông Vĩnh – điều mà dư luận đặc biệt quan tâm thời gian qua.

Cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh.

Cũng theo nguồn tin của Tiền Phong, ông Phan Văn Vĩnh khi còn đương chức Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát thành lập một công ty hoạt động về lĩnh vực công nghệ cao, và chính Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương đã điều hành công ty này, lợi dụng hoạt động để nhập khẩu thiết bị phục vụ đánh bạc trá hình với quy mô lớn qua mạng, thu lợi hàng ngàn tỷ đồng. Được biết, cơ quan điều tra đang tập trung làm rõ ông Vĩnh được hưởng lợi như thế nào từ đường dây đánh bạc này.

Thiếu tướng nhận tiền, tiếp tay trùm cờ bạc

Ngày 11/3, sau khi nghe Đảng ủy Công an Trung ương và các cơ quan chức năng liên quan báo cáo kết quả điều tra vụ án nêu trên, Ban Bí thư T.Ư Đảng cho rằng, đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, sử dụng công nghệ cao, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến nhiều người, nhiều ngành, nhiều địa phương; liên quan đến cán bộ của lực lượng Công an, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Theo đó, Ban Bí thư yêu cầu Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước, với tinh thần kiên quyết, chặt chẽ, khách quan, chính xác, đúng người, đúng vi phạm, đúng pháp luật.

Cùng ngày 11/3, Công an tỉnh Phú Thọ cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Thiếu tướng, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) – Bộ Công an về tội “Tổ chức đánh bạc”. Ông Hoá được xác định có hành vi đồng phạm với hai đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc là Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương.

Đến ngày 15/3, Bộ Công an đã phát đi những thông tin ban đầu về vụ án nêu trên, theo kết quả điều tra, từ 18/4/2015 đến 29/8/2017 có 42.956.715 tài khoản người chơi thực trên hệ thống Rikvip/Tip.club, nếu trung bình 1 con bạc có 3 tài khoản thì số tài khoản vừa nêu tương đương có trên 14 triệu con bạc.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, tiền tham gia đánh bạc qua 2 đường chính là cổng thanh toán (cả hợp pháp và bất hợp pháp) và hệ thống đại lý. Tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là 9.583 tỷ đồng (342 tỷ đồng/tháng); còn tiền tham gia đánh bạc qua các đại lý được giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng, bước đầu xác định khoảng 5.631 tỷ đồng.

Đáng chú ý, quá trình điều tra đã phát hiện các đối tượng tổ chức đánh bạc dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để hợp thức hóa nguồn tiền, như đầu tư các dự án, góp vốn kinh doanh, mua bất động sản, gửi tiết kiệm, chuyển đổi thành vàng, ngoại tệ, chuyển ra nước ngoài (Phan Sào Nam gửi 3,5 triệu USD tại ngân hàng Bank of Singapore)… Cũng theo Bộ Công an, ước tính doanh nghiệp viễn thông hưởng khoảng 1.402 tỷ đồng (tương đương 16% tổng giá trị thẻ viễn thông); doanh nghiệp trung gian thanh toán hưởng khoảng 258,4 tỷ đồng; nhóm Nguyễn Văn Dương hưởng khoảng 1.600 tỷ đồng; nhóm Phan Sào Nam và Hoàng Thành Trung hưởng khoảng 1.850 tỷ đồng. Còn 2.645 tỷ đồng trả thưởng cho con bạc.

Còn theo nguồn tin của Tiền Phong, bằng các hình thức, trong đó có việc chuyển khoản “lòng vòng” dưới dạng hợp đồng kinh tế và cuối cùng được rút ra bằng tiền mặt, Nguyễn Văn Dương (SN 1975, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao) đã chuyển đến ông Hóa hơn 17 tỷ đồng. Trong số này, có 12 tỷ đồng thể hiện là tiền ông Nguyễn Thanh Hóa “vay” Dương trong khoảng thời gian năm 2016-2017, và chưa thấy có chứng cứ ông Hóa trả lại. Khoản vay này phù hợp với lời khai của Nguyễn Văn Dương trong quá trình điều tra. Ngoài ra, ông Nguyễn Thanh Hóa còn bị nghi vấn nhận 700 triệu đồng của các đối tượng dưới dạng quà biếu, cảm ơn, lễ tết, đi nghỉ mát…

Liên quan vụ án này, đến nay, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 84 bị can về các tội danh khác nhau (trong đó một số bị can bị khởi tố 2 tội danh) gồm 41 bị can về tội tổ chức đánh bạc, 38 bị can về tội đánh bạc, 4 bị can về tội mua bán hóa đơn trái phép, 2 bị can về tội rửa tiền và 1 bị can về tội sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

CQĐT đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án.

Quá trình công tác của ông Phan Văn Vĩnh Ông Phan Văn Vĩnh, SN 19/5/1955, tại thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định, hiện trú tại phường Vị Hoàng, TP Nam Định. Ông Vĩnh được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1978. Trước khi được điều động về Bộ Công an công tác, ông Vĩnh có thời gian dài làm việc ở Công an TP Nam Định, Công an tỉnh Nam Định. Thời điểm năm 1991, trong quá trình truy bắt 5 tên cướp chuyên sử dụng súng ngắn, lựu đạn khi gây án, ông Vĩnh bị thương nặng, mất một con mắt. Ông được đề bạt Trưởng Công an thành phố Nam Định và được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ông Phan Văn Vĩnh từng đảm nhiệm cương vị Phó giám đốc rồi Giám đốc Công an tỉnh Nam Định. Ông Vĩnh cũng là đại biểu Quốc hội khóa 12. Tháng 4/2011, ông Phan Văn Vĩnh được bổ nhiệm chức vụ Tổng Cục trưởng Cảnh sát phòng, chống tội phạm. Ngoài những thành tích trong thời gian công tác tại Công an tỉnh Nam Định, ông Vĩnh còn ghi dấu với vai trò trưởng ban chuyên án điều tra các vụ án lớn, các vụ thảm sát đặc biệt nghiêm trọng như vụ Bầu Kiên, Lê Văn Luyện, Nguyễn Hải Dương. Đến tháng 4/2017, ông Phan Văn Vĩnh thôi giữ chức Tổng Cục trưởng Cảnh sát để nghỉ chế độ. Một năm sau, ngày 6/4/2018, ông Phan Văn Vĩnh bị bắt giam để điều tra vì liên quan đường dây cờ bạc nghìn tỷ.

Tùng Duy - Dương Lê