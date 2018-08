Vụ giám đốc bị tố chuốc rượu, hiếp dâm:Giám đốc công an tỉnh lên tiếng

Theo đại tá Quang, sau khi có đơn tố cáo, công an thị xã Ngã Năm đã tiếp nhận giải quyết, làm đúng các bước theo quy trình, đưa nạn nhân đi giám định đồng thời lấy lời khai của các bên liên quan. Qua đó, căn cứ chưa đủ các yếu tố để khởi tố vụ án, vì thế cơ quan chức năng đã thông báo cho nạn nhân biết.

“Nếu muốn khởi tố vụ án cần phải căn cứ đầy đủ các chứng cứ, nhưng sau khi báo chí nêu, tôi yêu cầu báo cáo lại. Qua lời khai ban đầu của các bên, chắc còn một số thông tin chưa đúng”, đại tá Quang nói.

Theo hồ sơ vụ việc, trưa 28/2, chị T.T.H. (28 tuổi, hiện đang làm việc tại một công ty tài chính ở TP. Cần Thơ) đến Công ty TNHH MTV O. (tại thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng) gặp giám đốc công ty này là ông N.N.A để làm việc liên quan đến hợp đồng cho vay tài chính. Đi cùng chị H. có anh T. tài xế của Cty.

Khoảng 14 giờ, ông A. mời chị H. xuống phòng ăn cùng với 3 người khách Trung Quốc. Trong bữa tiệc có uống rượu vang. Do có điện thoại của khách hàng nên chị H. bước ra ngoài nghe. Lúc quay lại, chị H. thấy ly rượu nhiều hơn. Uống hết ly rượu đó, chị H. hoàn toàn không nhớ chuyện gì xảy ra tiếp theo.

Khoảng 19 giờ cùng ngày, H. thức dậy thấy đang nằm trên giường (phía trên của nhà ăn, lầu 1) trong tình trạng không mặc quần nên rất hoảng loạn. Sau đó, chị H. gặp anh T. tài xế và về Cần Thơ.

Chiều hôm sau, H. đến Công an thị xã Ngã Năm tố giác vụ việc là bị ông A. chuốc thuốc mê vào rượu và thực hiện hành vi hiếp dâm. Cơ quan chức năng làm việc với ông A. thì ông này thừa nhận có giao cấu với H. và do H. tự nguyện, không có sử dụng thuốc mê.

Cơ quan điều tra đã tạm giữ 4 chai rượu vang đem đi trưng cầu giám định, kết luận không tìm thấy thành phần thuốc an thần, gây mê có trong chai rượu. Vì vậy, cơ quan điều tra cho rằng việc H. tố cáo ông A. là không có cơ sở pháp lý. Do đó, Công an thị xã Ngã Năm ra quyết định không khởi tố vụ án. Không đồng ý, chị H. đã có đơn khiếu nại quyết định này.

Theo văn bản trả lời khiếu nại ngày 31/7 do thượng tá Trần Thanh Phú - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ngã Năm ký, căn cứ vào khoản 2 điều 157 Bộ Luật Hình sự, Công an thị xã Ngã Năm ra quyết định không khởi tố vụ án đối với hành vi của ông A. do chưa đủ yếu tố cấu thành tội "Hiếp dâm" theo Điều 141 Bộ luật hình sự 2015 là có căn cứ.

Quyết định không khởi tố vụ án của Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ngã Năm

Việc T.T.H. khiếu nại Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ngã Năm cố ý không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội là không có căn cứ. Do đó, Cơ quan này quyết định không chấp nhận đơn khiếu nại của chị H. và giữ nguyên quyết định không khởi tố vụ án.

Vừa qua, có nhiều ý kiến cho rằng tại sao thời điểm đó không giám định lại chiếc cốc mà chị H. sử dụng trong buổi tiệc hôm đó. Giám đốc công an cho biết, sau khi xảy ra sự việc cô này trở về nhà và một ngày sau mới đến cơ quan công an tố cáo, khi tiếp nhận công an tiến hành triển khai thì chỉ thu lại được các chai rượu, còn chiếc cốc đã được rửa.

Một luật sư ở Cần Thơ cho biết, vụ việc này còn quá nhiều mâu thuẫn giữa hai bên cần cơ quan chức năng làm rõ.

Nhật Huy