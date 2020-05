Vụ gian lận thi ở Hòa Bình: Trực tiếp nâng điểm bài thi nhưng không phạm tội

Quảng cáo

Sáng 11/5, TAND tỉnh Hòa Bình tiến hành xét xử 15 bị cáo trong vụ án tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” xảy ra tại kỳ thi THPT Quốc gia các năm 2017 - 2018 tại tỉnh Hòa Bình.

Dự kiến, việc xét xử sẽ tiến hành đến ngày 18/5. Theo kế hoạch, phiên tòa được mở vào ngày 23/4 nhưng phải tạm hoãn do dịch COVID – 19.

Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao, tất cả các bị cáo cùng bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” gồm Nguyễn Quang Vinh (SN 1966) - nguyên Trưởng phòng Khảo thí Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình (Phòng Khảo thí); Đỗ Mạnh Tuấn (SN 1979) - nguyên Phó hiệu trưởng Trường nội trú THCS và THPT huyện Lạc Thủy; Diệp Thị Hồng Liên (SN 1974) - nguyên Trưởng phòng khảo thí; Nguyễn Khắc Tuấn (SN 1981) - chuyên viên Phòng khảo thí; Nguyễn Thị Thu Loan (SN 1979) - nguyên giáo viên Trường THPT Lạc Long Quân; Nguyễn Thị Hồng Chung (SN 1980) - nguyên giáo viên Trường THPT Ngô Quyền; Bùi Thanh Trà (SN 1980) - nguyên giáo viên Trường PTTH Lương Sơn; Hồ Chúc (SN 1975) - nguyên giáo viên Trường THPT Thanh Hà; Đào Ngọc Thuật (SN 1980) - nguyên giáo viên Trường THPT Mường Bi; Nguyễn Đức Hoàng (SN 1979) - nguyên Thanh tra viên Phòng Thanh tra Sở GD&ĐT; Nguyễn Tân Hưng (SN 1979) - nguyên cán bộ Phòng Khảo thí; Quách Thanh Phúc (SN 1969) - nguyên Phó Hiệu trưởng Trường THPT 19/5 huyện Kim Bôi; Lê Thị Hồng (SN 1969) - nguyên Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ; Phùng Văn Thụ (SN 1966) - nguyên Trưởng phòng Giáo dục thường xuyên, Giáo dục chuyên nghiệp.

Một sĩ quan công an cũng bị truy tố về tội danh trên là Khương Ngọc Chất (SN 1975) - nguyên Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Hòa Bình. Ngoài ra, bị cáo Đỗ Mạnh Tuấn bị truy tố thêm về tội "Nhận hối lộ"; bị cáo Hồ Chúc bị truy xác định phạm tội “Đưa hối lộ”.

Theo cáo trạng, trong Kỳ thi THPT quốc gia tại Hòa Bình, Nguyễn Quang Vinh đã cùng các bị cáo khác lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, các mối quan hệ cá nhân để cấu kết, can thiệp bài làm theo hướng nâng điểm cho 65 thí sinh gồm 64 em thi năm 2018 và 1 em dự thi năm 2017.

Các thí sinh này đã sử dụng kết quả sai nói trên để xét tốt nghiệp THPT và dự tuyển vào các trường đại học. Trong đó, có 45 thí sinh trúng tuyển nhưng bị buộc thôi học; 10 thí sinh đang theo học vì kết quả chấm thẩm định vẫn đủ điểm xét tuyển; 6 thí sinh trúng tuyển nhưng không nhập học; 1 thí sinh xét nhưng không trúng tuyển; 3 thí sinh không xét tuyển.

Bị cáo Nguyễn Quang Vinh.

Cáo trạng xác định, Nguyễn Quang Vinh có vai trò chủ mưu đã bàn bạc, chỉ đạo Đỗ Mạnh Tuấn và đưa chìa khóa phòng chấm thi, tạo các điều kiện thuận lợi để các bị can khác nâng điểm 145 bài thi trắc nghiệm cho 58 thí sinh.

Ông Vinh cũng chỉ đạo bị can Mạnh Tuấn “sinh mã phách” bài thi tự luận môn Ngữ văn trái Quy chế thi để lấy thông tin; cung cấp “mã phách”, thông tin thí sinh tham gia thi môn Ngữ văn cho bị can Liên để chấm nâng điểm 20 bài thi.

Cơ quan truy tố làm rõ thêm, năm 2017, bị cáo Nguyễn Khắc Tuấn còn can thiệp, nâng điểm thi cho cháu gái mình. Ngoài ra, năm 2018, bị can Hồ Chúc đã đưa hối lộ 300 triệu đồng để Đỗ Mạnh Tuấn can thiệp, nâng điểm bài thi trắc nghiệm cho 2 thí sinh.

Trong vụ án, cơ quan truy tố cho rằng có hàng loạt cán bộ khác liên quan gồm 18 cán bộ chấm thi có hành vi trực tiếp chấm nâng điểm 20 bài thi tự luận môn Ngữ Văn, ký hợp thức kết quả gian lận cho 20 thí sinh.

Việc này có dấu hiệu đồng phạm với các bị cáo nhưng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho rằng 18 cán bộ này không vì động cơ vụ lợi, làm theo chỉ đạo; sai phạm lần đầu; thành khẩn khai báo… nên chỉ kiến nghị xử lý hành chính.

Ngoài ra, 23 cán bộ chấm thi khác dù không trực tiếp nâng điểm nhưng đã thiếu trách nhiệm, không thực hiện đúng quy trình thủ tục chấm thi… nên phía điều tra đã kiến nghị xử lý hành chính.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Quang – Trưởng môn chấm bài thi tự luận Ngữ Văn bị xác định không tổ chức bốc thăm bài thi, không bố trí cán bộ chấm thi 2 vòng độc lập… nhưng do sai phạm có mức độ, không vụ lợi nên không bị xử lý hình sự.

Tiếp đến, ông Nguyễn Đức Thanh – cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hòa Bình đã thiếu trách nhiệm trong quản lý chìa khóa phòng thi trắc nghiệm; thiếu kiểm tra việc bóc mở túi bài thi. Cơ quan điều tra cho rằng hành vi sai phạm của ông Thanh không đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Cuối cùng, Ban chỉ đạo thi và Hội đồng thi và 65 thí sinh, người nhà thí sinh liên quan việc gian lận điểm thi đã bị xử lý.

X.A