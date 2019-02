Vụ giết, hiếp nữ sinh ở Điện Biên: Tội ác tày trời

Ngày 18/2, ông Mùa A Sơn - Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đã ký quyết định tặng bằng khen cho 2 tập thể (Phòng Trọng án Cục hình sự Bộ Công an và Công an huyện Điện Biên), 14 cá nhân thuộc Công an tỉnh Điện Biên và Bộ Công an; thưởng tiền mỗi tập thể gần 3 triệu đồng, mỗi cá nhân hơn 1 triệu đồng do có thành tích tốt trong việc phá án. Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cũng tặng giấy khen cho 48 cá nhân thuộc chuyên án chị Cao Thị Mỹ Duyên bị bắt, sát hại.