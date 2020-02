Vụ nghi bạo hành, ép quan hệ tình dục ở Tây Ninh: Nạn nhân yêu cầu xử lý hình sự

Quảng cáo

Cầu cứu Ðội cứu nạn giao thông

Anh Đặng Văn Phúc - Đội trưởng Đội Cứu nạn Giao thông (CNGT) Tây Ninh cho biết, khoảng 22 giờ tối 8/2, Đội có nhận được cuộc gọi cầu cứu của nạn nhân, kèm theo hình ảnh vết thương trên lưng và mông. Đội CNGT Tây Ninh phối hợp Đội CNGT thị xã Trảng Bàng, Đội CNGT huyện Gò Dầu tìm đến căn nhà tại một địa điểm kinh doanh karaoke thuộc xã An Tịnh để đưa nữ nạn nhân cùng ba mẹ ruột người này đến một nơi an toàn.

Chủ tịch UBND xã An Tịnh, ông Nguyễn Hoàng Vũ cho biết, vụ việc xảy ra là do Bùi Trung Tín (sinh năm 1981) có hành vi bạo hành vợ là chị La Thị Sang (sinh năm 1993). Quá trình chung sống tại địa phương, chị Sang thường xuyên đi công tác nước ngoài. Ngày 31/1/2020, chị Sang đi từ Singapore về Việt Nam nhưng không về huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh mà ghé qua Đà Nẵng. Sau đó, Tín biết sự việc và ra Đà Nẵng đưa chị Sang về.

Tối 8/2, Tín phát hiện chị Sang nói chuyện điện thoại với người đàn ông khác, nghi ngờ chị Sang không chung thủy nên giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn. Tín dùng dây nịt đánh chị Sang. Công an xã An Tịnh có mời chị Sang và Tín lên làm việc. Tại buổi làm việc này chị Sang không yêu cầu xử lý anh Tín. Tuy nhiên, hành vi của anh Tín gây mất trật tự tại địa phương nên công an xã quyết định xử phạt hành chính và cấm anh Tín đi khỏi nơi cư trú. Chủ tịch xã An Tịnh cũng cho biết đã báo sự việc lên Công an huyện Trảng Bàng và xin ý kiến giải quyết vụ việc.

Nạn nhân La Thị Sang tại Công an xã An Tịnh chiều 10/2. Ảnh: Tân Châu

Ðề nghị giám định thương tật



Chiều qua (10/2), chị La Thị Sang đã đến Công an xã An Tịnh trình bày và nộp đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với Bùi Trung Tín đồng thời đề nghị được giám định thương tật vết thương do bị đánh. Chị Sang trình bày chồng là Bùi Trung Tín đã có hành động đánh đập chị dã man. Theo đó, tối 8/2, Tín đã đánh vào đầu, mặt, đá vào người chị Sang, sau đó rút dây nịt da mà Tín đang đeo trên người quất liên tục vào lưng nạn nhân. Trong lúc Sang mệt và ngủ thiếp đi, Tín lôi Sang dậy và tiếp tục đánh đập, dùng kéo cắt tóc Sang, rồi dùng dây nịt quất vào người Sang. Sau đó, Tín cưỡng bức quan hệ tình dục, dùng điện thoại chụp lại hình ảnh…

“Nạn nhân đã có đơn xử lý hình sự, vụ việc sẽ được giải quyết chặt chẽ theo quy định của pháp luật”.

Vị đại diện Công an xã An Tịnh

“Tôi cảm thấy mình bị xúc phạm thể xác và tinh thần rất nặng nề. Trong lúc hành hạ, đánh đập tôi, tôi đã cố la lên cầu cứu, nhưng không có ai nghe thấy. Nay, tôi làm đơn này gửi đến các đơn vị chức năng để tố cáo hành vi của chồng tôi là Bùi Trung Tín, đồng thời yêu cầu xử lý hình sự đối với hành vi của Bùi Trung Tín theo pháp luật để trả lại công bằng cho tôi” - Đơn của chị La Thị Sang nêu.

Đại diện Công an xã An Tịnh cho biết, bước đầu hành vi của anh Bùi Trung Tín đã bị xử lý, còn tính chất mức độ ra sao sẽ được cơ quan công an tiếp tục làm rõ. “Nạn nhân đã có đơn xử lý hình sự, vụ việc sẽ được giải quyết chặt chẽ theo quy định của pháp luật”, vị đại diện Công an xã An Tịnh nói.

Tân Châu