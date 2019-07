Vụ người đàn bà nghi bị cứa cổ: Bắt đôi nam nữ tuổi teen khi đang chơi game

Quảng cáo

Chiều 19/7, Công an tỉnh Bình Dương cho biết một tổ công tác đang đến Công an TP. Biên Hòa (Đồng Nai) để làm thủ tục bàn giao 2 nghi can, ly dí về Bình Dương để điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại một phòng trọ trên địa bàn khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, TX Thuận An làm một người tử vong hôm qua (18/7).

Công an cho hay, sau khi phát đi thông báo truy tìm 2 nghi can Lưu Minh Nh. và Nguyễn Thị Mỹ C. trên các phương tiện truyền thông, báo chí, người dân phát hiện cả hai đang chơi game trong một tiệm internet ở KP 5, phường Long Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai nên trình báo công an. Nhận được tin báo, Công an TP. Biên Hòa đã nhanh chóng ập vào tiệm internet đưa 2 nghi can về trụ sở, đồng thời thông báo đến Công an tỉnh Bình Dương để bàn giao xử lý theo thẩm quyền.

Chân dung 2 nghi can được xác định có liên quan đến vụ người phụ nữ bị cắt cổ trong phòng trọ

Trước đó, Công an tỉnh Bình Dương đã phát đi thông báo truy tìm 2 nghi can Lưu Minh Nh. (SN 2001, HKTT ấp Bình Thành, xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) và Nguyễn Thị Mỹ C. (SN 2004, HKTT ấp Suối Sâu, xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương) vì được xác định liên quan đến vụ án mạng khiến 1 người phụ nữ tử vong.

Như báo Tiền Phong đã đưa tin, vào lúc 7h ngày 18/7, anh Nguyễn Văn Hiếu (SN 1989) - con rể bà Lưu Thị Thu (SN 1968, HKTT huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) đến phòng trọ của mẹ vợ phát hiện cửa khóa ngoài. Khi anh này lấy khóa riêng để mở vào nhà thì phát hiện bà Thu đã tử vong nằm dưới sàn nhà, trên cổ có vết thương, xung quanh có nhiều máu.

Nhận được tin báo, Công an TX Thuận An và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh nhanh chóng có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường và thu thập chứng cứ.

Hương Chi