Vụ nhóm buôn lậu tông CSGT: Hoãn xét xử vì nữ bị cáo lại mang thai

Theo hồ sơ vụ án, ngày 7/3/2018, Hoàng Thị Toan (SN 1987, ngụ Đồng Nai) nhờ Đỗ Tấn Chức (SN 1991, ngụ tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Thanh Phú (SN 1995, quê Nghệ An) lái xe ô tô 7 chỗ đến cửa khẩu Tho Mo (tỉnh Long An) để vận chuyển gần 13.000 bao thuốc lá 555 nhập lậu về tỉnh Đồng Nai. Trong quá trình vận chuyển, Chức để Phú lái chiếc xe ô tô chở thuốc lá lậu còn Chức chở Toan bằng bằng xe ô tô bán tải đi trước làm nhiệm vụ cản địa.

Khoảng 6h cùng ngày, khi hai chiếc xe đang di chuyển trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn (thuộc phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) thì bị tổ tuần tra của Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương phát hiện yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Hiện trường vụ tai nạn khiến CSGT bị thương nặng

Lúc này, Chức ra hiệu cho Phú điều khiển xe tăng tốc theo hướng về Đồng Nai để bỏ chạy còn Chức chạy phía sau để cản địa. Trong quá trình bị lực lượng CSGT truy đuổi, Chức nhiều lần tông ngã xe mô tô đặc chủng của công an hòng giải thoát cho Phú.

Khi đến đường Bùi Thị Xuân (phường An Phú, thị xã Thuận An), một chiếc xe mô tô đặc chủng của CSGT áp sát được chiếc xe chở thuốc lá lậu thì Chức bất ngờ lái xe với tốc độ cao tông mạnh từ phía sau chiếc xe mô tô văng lên vỉa hè, dính vào ghế đá trước nhà dân khiến 2 cán bộ CSGT bị thương nặng, bất tỉnh tại hiện trường. Còn xe ô tô của Chức tông trúng vào trụ đèn chiếu sáng rồi dừng lại, Chức phá cửa thoát ra ngoài bỏ chạy thì bị lực lượng công an đuổi theo bắt giữ.

Riêng chiếc xe chở thuốc lá lậu do Phú điều khiển khi đến địa phận phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên thì bị công an đuổi kịp bắt giữ. Công an sau đó đã bắt giữ cả 3 đối tượng để điều tra, tuy nhiên thời điểm này do Toan đang nuôi con nhỏ nên được tại ngoại.

Trước đó, tháng 10/2018 TAND tỉnh Bình Dương đã đưa ra vụ án “giết người” ra xét xử đối với bị cáo Đỗ Tấn Chức và tội “Vận chuyển hàng cấm” đối với hai bị cáo còn lại nhưng phiên tòa bị hoãn do bị cáo Toan đang mang thai.

Hương Chi