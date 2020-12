Vụ phá động mại dâm đồng tính nam ở Sài Gòn: Một tuần diễn ra 3 'lễ hội'

Quảng cáo

Cơ quan CSĐT Công an quận Phú Nhuận (TPHCM) cho biết, đang tiếp tục làm rõ, xử lý nghiêm một cơ sở hoạt động mại dâm đồng tính nam, vừa bị triệt phá trên địa bàn.

Theo đó, sau thời gian theo dõi, Công an quận đã xác định tại cơ sở massage Khải Vân ở địa chỉ 89E Nguyễn Công Hoan, phường 7 có hoạt động tệ nạn mại dâm đồng tính nam. Nhận thấy việc kinh doanh trá hình này ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự tại địa phương, sau thời gian củng cố chứng cứ, khuya 10/12, Ban chỉ huy Công an quận chỉ đạo Đội CSĐTTP về TTXH phối hợp với Công an phường 7 bất ngờ kiểm tra hành chính địa chỉ nói trên.

Ngay khi thấy lực lượng Công an ập vào, những người bên trong tiệm nhốn nháo, hoảng loạn. Lực lượng chức năng bắt quả tang nhiều cặp nam giới có hành vi quan hệ tình dục đồng tính, thậm chí quan hệ tập thể. Có đến 33 người đàn ông “trần như nhộng”. Tất cả những người có liên quan được đưa về trụ sở để điều tra.

Địa chỉ trên chính là nơi hoạt động của Công ty TNHH dịch vụ Khải Vân đăng ký vào ngày 8-6-2020 do Thái Hán Thục (SN 1957) đứng tên giám đốc với ngành nghề kinh doanh: xông hơi- xoa bóp. Trên danh nghĩa, công ty chỉ có 4 nhân viên gồm: nhân viên giữ xe, nhân viên bán vé ở quầy tiếp tân và hai nhân viên phục vụ phòng. Điều gây chú ý nhất là mỗi ngày tại đây lượng khách ra vào nườm nượp, từ 30-50 người, toàn bộ đều là khách nam.

Theo lời khai của các đối tượng, muốn vào được bên trong họ phải mua vé với giá dao động từ 60 đến 90 ngàn đồng/người. Trước khi lên lầu 1, lầu 2 để tâm sự rồi “mây mưa” với những nam giới khác, họ đã thoát y tại tầng trệt.

Cơ sở mại dâm nam trá hình này là không phân biệt tuổi tác, bất cứ khách nam có nhu cầu, bỏ tiền mua vé là được vào trong. Trong số đó cũng có nhiều người lớn tuổi không kiếm được “bạn tình” bên ngoài, đã chọn cách vào đây để thỏa mãn nhu cầu tình dục.

Dù đăng ký kinh doanh xông hơi- xoa bóp nhưng dưới sự điều hành của Thái Hán Thục, Khải Vân đã biến thành động mại dâm nam hoạt động trá hình, biến tướng để thu lợi. Ngày bình thường lượng khách đến đây “thỏa mãn” từ 30-50 người.

Đặc biệt vào ngày thứ 5, thứ 7, chủ nhật tại đây diễn ra "lễ hội", lượng khách nam đổ về tăng đột biến. Sau khi thay đồ xông hơi xong, khách quấn khăn lên lầu 1. Lúc này, toàn bộ khách vứt khăn, nude 100% và thoải mái đi kiếm bạn tình để được “yêu”.

Trung bình một ngày, lợi nhuận của công ty Khải Vân thu về từ 4 đến 10 triệu đồng. Tính đến thời điểm bị bắt, cơ sở này đã hoạt động được gần 6 tháng.

Vụ việc đang tiếp tục được Công an điều tra xử lý.

Theo Công an TP Hồ Chí Minh