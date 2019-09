Vụ Phượng 'râu': Tạm hoãn xử do bị cáo giám đốc công ty phải cấp cứu đột xuất

Quảng cáo

Ngày 18/9, TAND tỉnh Đắk Nông tiếp tục mở phiên toà xét xử vụ án hình sự sơ thẩm: “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Đưa – Nhận hối lộ” đối với Phan Hữu Phượng (SN 1968 – tức Phượng “râu”) và 24 bị cáo. Buổi xử mới bắt đầu thì phải tạm hoãn, do bị cáo Nguyễn Thanh Kiệt – Giám đốc Cty Thảo Trúc (huyện Cư Jút) phải nhập viện cấp cứu.

Theo một nguồn tin, “liên quan tới vụ án hiện chỉ có Kiệt bị tạm giam còn các bị cáo khác kể cả Phan Hữu Phượng vẫn đang được tại ngoại. Hiện bị cáo Kiệt được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông”.

Chủ toạ phiên xét xử đã tạm hoãn phiên toà để xác minh.

Phượng “râu” ngồi ở ghế đá ngoài sân toà sáng nay Như Tiền Phong đã đưa tin, TAND tỉnh Đắk Nông đưa vụ án này ra xét xử, dự kiến khoảng 2 ngày sẽ tuyên án.



Trong 25 bị cáo, có nhiều người giữ vị trí lãnh đạo tại Hạt Kiểm lâm huyện Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk), Vườn Quốc gia Yok Đôn, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Wil (huyện Cư Jút); cán bộ Kiểm lâm cơ động thuộc Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông… do đã nhận hàng trăm triệu đồng từ Phượng “râu” và Công ty Thảo Trúc để xe gỗ lậu đi qua mà không bị kiểm tra.

Điều đáng nói, dọc tuyến đường đi của gỗ lậu có 1 đồn Công an đặt ở xã Đắk Wil; về đến “đại bản doanh” thì có Công an huyện Cư Jút… thế nhưng, đến nay vẫn chưa có nguồn tin chính thức nào công bố có vị công an nào liên quan đến vụ án hay không?

