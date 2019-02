Vụ tạt a xít ở Quảng Ngãi: Bộ Công an đã vào cuộc tiến hành điều tra

Sáng 18/2, Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), cho biết lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi, trong đó có sự tham gia, chỉ đạo của Bộ Công an đang khẩn trương thu thập chứng cứ, điều tra truy tìm hung thủ vụ án tạt a xít, cắt gân chân gây chấn động ở Quảng Ngãi.

Đoạn đường xảy ra vụ tạt a xít, cắt gân chân. Liên tục nhiều ngày qua, hàng chục cảnh sát tiến hành rà soát các camera an ninh tại nhiều nhà nghỉ, khách sạn và nhà dân ở Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi) để truy lùng thủ phạm gây ra vụ án. Bước đầu cơ quan công an thu thập được một số video ghi nhận hình ảnh hai nghi phạm bịt khẩu trang từ một số camera an ninh nhà dân. Một nguồn tin từ cơ quan công an, nhiều khả năng hung thủ được người khác thuê để giải quyết mâu thuẫn.

Sáng 18/2, ghi nhận tại hiện trường, đoạn đường xảy ra vụ án tạt a xít khá vắng vẻ, ít dân cư sinh sống. Tại vị trí xảy ra vụ án, một vạt cỏ còn lại bị cháy đen bên lề đường. Người dân xung quanh và những người chứng kiến sau khi vụ án xảy ra cho biết, đó là do hậu quả của a xít để lại.

Vạt cỏ bên lề đường cháy đen do a xít. Liên quan đến vụ án, lực lượng công an đã nhiều lần làm việc với ông Võ Duy Linh (cha ruột nạn nhân) tại nhà riêng. Ông Linh thông tin, hiện Võ Duy Nghiêm vẫn đang được điều trị tại Thái Lan, chưa đưa sang Canada. Ngoài ra, do phía cơ quan điều tra yêu cầu, ông Linh nói không thể cung cấp gì thêm cho cơ quan báo chí.

Chất lỏng màu trắng (axit) dính sau xe máy của nạn nhân. Trước đó, tiếp xúc với nhiều phóng viên, ông Võ Duy Linh giải thích nguyên nhân vì sao anh Võ Duy Hoàng (anh trai nạn nhân) rời Việt Nam sớm là để tranh thủ qua Canada làm kiếm tiền, lo viện phí điều trị cho Võ Duy Nghiêm. "Hoàng về ăn Tết mùng 2, đến tối mùng 5 xảy ra sự việc. Đến mùng 7, Hoàng qua Canada. Trước khi đi, Hoàng ra Đà Nẵng chăm em trai 2 ngày, rồi gửi lại 2.000 USD cho chị gái đầu Võ Thị Hoanh (ngụ TP Đà Nẵng) làm viện phí cho Nghiêm. Nó cũng không kịp về tạm biệt gia đình", ông Linh thông tin.

Nạn nhân Võ Duy Nghiêm lúc đang được điều trị trong bệnh viện tại Đà Nẵng.



Trước đó, như thông tin đã đưa, tối 9/2 (mùng 5 Tết), anh Võ Duy Nghiêm (26 tuổi, quê quán xã Bình Đông, huyện Bình Sơn - định cư tại Canada) cùng bạn gái Nguyễn Thị Ngọc Trâm (26 tuổi, Quốc tịch Canada) đi ăn tối tại bãi biển Khe Hai, xã Bình Thạnh (huyện Bình Sơn) đã bị 2 đối tượng lạ mặt tạt a xít vào người và dùng dao cắt gân chân... Ông Huỳnh Văn Thanh, Trưởng Công an xã Bình Đông (huyện Bình Sơn), cho biết gia đình ông Võ Duy Linh có 6 người nhưng 5 người đã định cư ở nước ngoài, chỉ còn 1 chị gái đầu ở Đà Nẵng. "Gia đình ông Linh rất ít về địa phương. Trước khi định cư nước ngoài, gia đình không có xích mích với người địa phương", ông Thanh nói.Trước đó, như thông tin đã đưa, tối 9/2 (mùng 5 Tết), anh Võ Duy Nghiêm (26 tuổi, quê quán xã Bình Đông, huyện Bình Sơn - định cư tại Canada) cùng bạn gái Nguyễn Thị Ngọc Trâm (26 tuổi, Quốc tịch Canada) đi ăn tối tại bãi biển Khe Hai, xã Bình Thạnh (huyện Bình Sơn) đã bị 2 đối tượng lạ mặt tạt a xít vào người và dùng dao cắt gân chân...

