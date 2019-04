Vụ thảm sát 3 người ở Bình Dương: Nghi phạm bị nạn nhân từ chối tình cảm?

TPO - Trong khi nghi can gây ra vụ thảm sát 3 người trong cùng một gia đình tại Bình Dương khai với công an lý do gây án vì một trong ba nạn nhân có thái độ không tốt với mình thì hàng xóm của nạn nhân cho biết, Luận có tình cảm với nạn nhân 17 tuổi và từng thổ lộ nhưng bị từ chối.