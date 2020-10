Vụ Tuấn 'khỉ' bắn thương vong 7 người: Trả hồ sơ để điều tra bổ sung

Quảng cáo

Luật sư Trần Đình Dũng (Đoàn luật sư TPHCM, bào chữa cho bị cáo trong vụ án) cho hay, ông cũng đã nhận được thông báo trả hồ sơ của Tòa án.

Trước đó, Viện KSND TPHCM vừa hoàn tất cáo trạng, chuyển TAND TPHCM mở phiên xử vụ Tuấn ‘khỉ’, đối tượng dùng súng bắn 7 người thương vong ở Củ Chi.

Theo cáo trạng, 19 bị can gồm Phạm Thanh Tâm (Tý bà Dòm, SN 1987, ngụ TPHCM), về tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”, “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Bị can Trần Quốc Đạt, tội danh “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

Các bị can Lê Văn Tâm, Phạm Tấn Cường, Đặng Anh Tuấn, Lê Quốc Minh, Trần Anh Thi - cùng tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”; Nguyễn Phước Linh, Nguyễn Dũng Sĩ, Trần Đình Phước Thịnh, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Minh Di, Nguyễn Chánh Pháp và Nguyễn Văn Vui – cùng tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Nguyễn Duy Thanh, Võ Hồng Tâm, Lý Văn Mè, Nguyễn Kim Ngân – cùng về tội “Che giấu tội phạm”; Đặng Trung Ngọc tội danh “Không tố giác tội phạm.

Về phần dân sự, cáo trạng nêu gia đình các nạn nhân yêu cầu bồi thường trên 2,2 tỷ đồng và các chi phí theo quy định và phụ giúp việc nuôi 2 con nhỏ của phía nạn nhân. Một số bị hại khác không có yêu cầu bồi thường.

Theo cáo trạng, Lê Quốc Tuấn (Tuấn 'khỉ', SN 1987, ngụ Củ Chi, TPHCM) vào các ngày 29-30/1, đã dùng súng AK bắn chết 5 người làm bị thương 2 người; cướp 3 xe môtô cùng số tiền 800 triệu đồng. Trong quá trình trốn truy nã bị lực lượng chức năng phát hiện vay bắt, Tuấn đã dùng súng chống trả lại nên bị bắn chết. Cơ quan điều tra đã ra quyết định đình chỉ điều tra đối với Lê Quốc Tuấn.

Bị can Phạm Thanh Tâm là người trực tiếp sang Campuchia mua 1 khẩu súng AK, 1 khẩu súng K54, 1 khẩu súng K59 cùng một túi đạn, mang về Việt Nam và đưa cho Lê Quốc Tuấn, Trần Quốc Đạt, Nguyễn Chánh Pháp và Nguyễn Phước Linh cất giữ. Trong đó, Phạm Thanh Tâm đã đưa cho Tuấn "khỉ’ 1 khẩu súng AK và Tuấn sử dụng khẩu súng trên gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng làm chết 5 người, bị thương 2 người và cướp số tiền 800 triệu đồng vào ngày 29-30/1 trên địa bàn Củ Chi.

Sau khi gây án, Tuấn ‘khỉ’ đã đưa số tiền 800 triệu đồng cướp được tại sới bạc cho Phạm Thanh Tâm cất giữ, Tâm cùng đồng bọn cất giấu số tiền trên. Phạm Tấn Cường, Đặng Anh Tuấn, Lê Quốc Minh, Trần Anh Thi dù biết 800 triệu đồng do Tuấn sử dụng súng AK bắn chết người để cướp, nhưng vẫn đồng ý bàn bạc, phân công tìm cách đối phó với cơ quan công an để cướp số tiền trên.

Các bị can Nguyễn Phước Linh, Nguyễn Dũng Sĩ, Trần Đình Phước Thịnh, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Minh Duy và Nguyễn Chánh Pháp, Trần Quốc Đạt tiếp tay cho đồng bọn cất giấu và ném súng K54 và 7 viên đạn là vi phạm pháp luật.

Bị can Nguyễn Duy Khang, Võ Hồng Tâm, Lý Văn Mè, bà Nguyễn Kim Ngân biết rõ Lê Quốc Tuấn dùng súng AK bắn chết người để cướp tài sản, bị cơ quan điều tra ra quyết định truy nã nhưng vẫn tìm cách giúp đỡ Lê Quốc Tuấn trong thời gian Tuấn lẩn trốn. Trong khi Đặng Trung Ngọc, dù biết rõ Lê Quốc Tuấn dùng AK bắn chết người để cướp tài sản, biết nơi Tuấn lẩn trốn nhưng không trình báo cơ quan công an.

