Vụ xăng giả Trịnh Sướng: Khởi tố gần 40 đối tượng

TPO - Chiều 22/7, Viện KSND tỉnh Đắk Nông đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Mai Trung Hậu (SN 1984, trú tại phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) và Trương Như Tuyết (SN 1978 nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH Gia Thành (Cty Gia Thành) và Công ty TNHH Mỹ Hưng (Cty Mỹ Hưng) về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả”. Hai bị can này được xác định có vai trò giúp sức cho Trịnh Sướng trong việc sản xuất, buôn bán xăng giả.