Vượt hơn 1.600km từ Hà Nội vào Đồng Nai để cầm cố ô tô trộm cắp

Quảng cáo

Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Phúc (SN 1982, trú tại Hà Linh, Hương Khê, Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.Theo đó ngày 18/2, Công an quận Hoàng Mai nhận được tin báo của người dân về việc bị mất chiếc xe ôtô nhãn hiệu Mitsubishi khi gửi ở gần sân bóng tổ 3, phường Trần Phú.Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an quận Hoàng Mai đã khẩn trương điều tra, truy tìm đối tượng gây án. Ngày 24/2, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai đã bắt giữ được Phúc khi đang lẩn trốn tại TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận, sau khi lấy trộm được chiếc xe, Phúc đã mang vào Biên Hòa, Đồng Nai cầm cố được 30 triệu đồng. Theo tài liệu, Nguyễn Văn Phúc có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản và 1 tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định của pháp luật.

Thanh Hà