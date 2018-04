Xác định được nghi phạm sát hại bà bán thịt heo bằng 14 nhát dao

Chiều 13/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh ra thông báo về việc truy tìm đối tượng có liên quan đến vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại khóm 30-4, phường 2, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.



Như đã thông tin, sáng 23/3, chủ lò mổ gọi cho bà Phan Thị Đ. (56 tuổi, sống một mình tại căn nhà số 385 nằm cặp Quốc lộ 53, ngụ khóm 30-4) không được nên gọi cho hàng xóm nhờ người này qua gọi bà Đ. giúp. Tuy nhiên, khi sang nhà thấy bà Đ. nằm chết bên vũng máu nên người này trình báo công an.

Hiện trường vụ án và nghi phạm Kim Thành Hưng. Ảnh: Công an cung cấp.

Qua công tác khám nghiệm, nạn nhân bị đối tượng đâm 14 nhát dao vào vùng bụng, ngực, cổ và tay trái. Sau khi gây án, đối tượng đã lấy đi 1 xe SH và một số nữ trang nạn nhân đeo trên người. Trong quá trình điều tra, khoảng 10 giờ sáng 23/3, người dân ở ấp Long Hòa (xã Đại Phước, huyện Càng Long, Trà Vinh) phát hiện xe SH của nạn nhân được bỏ lại ven hương lộ 4, cách hiện trường ban đầu khoảng 60 km.Qua xác minh, điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã xác định được đối tượng gây ra vụ án là Kim Thành Hưng (43 tuổi; ngụ khóm 2, phường 1, thị xã Duyên Hải) nhưng đối tượng này đã bỏ trốn. Đặc điểm nhận dạng: chiều cao 1,68 m, bị hỏng mắt phải, bị cụt 2 đốt ngón tay út bàn tay trái.Trong khoảng thời gian thông báo, nếu cá nhân, tổ chức nào phát hiện đối tượng có đặc điểm nêu trên đề nghị thông báo ngay cho công an nơi gần nhất hoặc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh, địa chỉ: đường Nguyễn Minh Thiện, khóm 1, phường 7, TP Trà Vinh; số điện thoại: 02923.842.974. Hoặc đồng chí Sơn Việt Hùng, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh, số điện thoại: 0913.657.139."Mọi thông tin cung cấp sẽ được đảm bảo tuyệt đối bí mật và có phần thưởng xứng đáng cho người cung cấp tin, nếu ai bao che chứa chấp sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật", thông báo nêu.