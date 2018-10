Xác định nghi can 15 tuổi giết tài xế GrabBike, cướp tài sản

Ngày 21/10, Công an huyện Bình Chánh, TP HCM cho biết đã xác định được nghi can sát hại nam thanh niên cướp tài sản trên địa bàn. Đối tượng bước đầu được xác định là Lê Minh Thuận (SN 2003, ngụ quận 6).

Theo hồ sơ điều tra, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 19-10, anh Huỳnh Minh Q. (ngụ huyện Bình Chánh) phát hiện một thanh niên mặc áo trắng trên người có nhiều vết máu đi ra từ bụi rậm tại bãi đất trống trên đường Song Hành (ấp 2, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh). Đối tượng sau đó mặc áo mưa Grab rồi leo lên chiếc xe máy (mang biển số thuộc tỉnh Bình Thuận) chạy đi.



Anh Q. đến bụi rậm kiểm tra thì phát hiện nam thanh niên mặc áo Grabbike đã tử vong, trên người có nhiều vết đâm.



Nhận được tin báo, Công an huyện Bình Chánh phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an TP HCM có mặt khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ vụ việc. Nạn nhân sau đó được xác định là anh Lê Nhật H. (SN 1988, quê Bình Thuận). Anh H. bị đâm nhiều nhát khắp cơ thể và bị cướp mất chiếc xe máy.



Qua điều tra, công an xác định đối tượng là Lê Minh Thuận đang làm công nhân tại một cơ sở sản xuất vàng ở huyện Bình Chánh. Sau khi gây án, đối tượng điều khiển xe máy của nạn nhân về nơi làm việc, vứt áo mua Grab trước nhà đối diện, sau đó bỏ trốn.

Theo Người Lao Động