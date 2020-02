Xác minh đơn tố công an hợp thức hóa vụ buôn gỗ

TP - Tối 16/2, trao đổi qua điện thoại với phóng viên Tiền Phong, một cán bộ của Thanh tra Công an tỉnh Điện Biên xác nhận Thanh tra công an tỉnh này đang xác minh vụ Trưởng Công an huyện Tuần Giáo là ông Trần Quốc Toản và Đội trưởng Điều tra Hình sự, Kinh tế và Môi trường là ông Vũ Văn Tân bị tố cáo chỉ đạo cấp dưới tìm cách “giúp đỡ” người vi phạm trong vụ khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép bằng cách hợp thức hóa hồ sơ .