Xô xát trong quán karaoke, 2 người chết ở Hoà Bình

Thông tin trên được lãnh đạo Công an xã Hoà Sơn xác nhận với VietNamNet tối nay (21/2).

Theo nguồn tin này, khoảng 20h30, một nhóm thanh niên đến hát tại quán karaoke ở thôn Cố Thổ (xã Hoà Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình) đã xảy ra mâu thuẫn với một nhóm khác.

Từ mâu thuẫn đó, một đối tượng tên là D., khoảng 40 tuổi, trú tại xã Thuỷ Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội đã rút dao gây án.

Nghi can sau khi gây án đã chạy ra đường dùng dao đâm tự vào ngực và bị trọng thương.

Hiện, nghi can đang được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện cùng với những nạn nhân khác.

Công an xã Hoà Sơn phối hợp với Công an huyện Lương Sơn, Phòng hình sự Công an tỉnh bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân.