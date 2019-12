Xử lý người tung tin nhóm ăn xin bôi đen mặt tới Tiền Giang

Chiều 6/12, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang xác minh, xử lý người đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook về nhóm người ăn xin bôi đen mặt xuất hiện trên địa bàn huyện Châu Thành khiến dư luận hoang mang.

Công an xác định được người đăng tải thông tin tên là Lâm Minh T. (ngụ xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành) và mời người này lên làm việc. Tại cơ quan công an, T. nói hình ảnh trên là do bản thân bắt gặp trên mạng và tải về đăng lại.

T. khẳng định không gặp người được mô tả trong bài viết và thừa nhận hành vi đăng tải nội dung sai sự thật, gây hoang mang dư luận với mục đích thu hút lượt xem, tương tác trên trang Facebook cá nhân. Hiện T. đã gỡ bỏ bài viết trên.

Dòng trạng thái T. đăng tải sai sự thật trên Facebook trước đó.