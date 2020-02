'Yêu' 17 lần với bạn gái dưới 13 tuổi

Quảng cáo

Ngày 18/2, Viện KSND TP Cần Thơ đã ra cáo trạng truy tố bị can Phan Văn Hoài Phong (SN 2002, ngụ xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.



Theo cáo trạng, năm 2015, Phong quen biết với N.T.B.A. (SN 2006) qua mạng xã hội. Trong thời gian này, Phong và A. thường xuyên trò chuyện qua lại nên phát sinh tình cảm. Từ khoảng cuối tháng 7/2018 đến ngày 27/9/2019, Phong nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với A. ở nhiều địa điểm khác nhau tại quận Ninh Kiều.



Sau đó, gia đình A. phát hiện nên trình báo cơ quan Công an. Tại cơ quan điều tra, Phong thừa nhận đã 17 lần giao cấu với bạn gái.

Theo Công an nhân dân