10 rau củ giải độc gan cực tốt, giá không bằng cốc trà đá

Bạn có biết nghệ chính là một trong những nguyên liệu giúp giảm cholesterol trong máu, hạn chế mỡ máu giúp gan khỏe mạnh hơn, chống các gốc tự do tấn công lá gan của bạn. Ảnh minh họa: Internet

Mướp đắng vị đắng, ngọt, tính bình có tác dụng thanh nhiệt, giải độc làm mát gan. Đồng thời các hoạt chất của mướp đắng có tác dụng giảm men gan, bổ gan, bổ mật. Do đó, bạn nên thường xuyên uống nước mướp đắng để thải độc gan. Ảnh minh họa: Internet

Cũng giống súp lơ, ăn bắp cải giúp kích thích các enzyme giải độc gan, giúp loại bỏ độc tố. Kim chi, xà lách trộn, súp bắp cải và dưa bắp cải,… là những loại thực phẩm làm từ bắp cải dễ ăn, phù hợp để bổ sung vào chế độ ăn uống của cả gia đình. Ảnh minh họa: Internet

Trà xanh rất giàu các chất chống oxy hóa, đặc biệt là catechine thuộc nhóm flavonoid hữu cơ, giúp loại bỏ độc tố khỏi gan và giữ cho gan khỏe mạnh. Các nhà khoa học cho biết nhờ các hợp chất này, trà xanh giúp bảo vệ cơ thể khỏi các loại ung thư khác nhau. Uống 2-3 chén trà xanh mỗi ngày sẽ phát huy hiệu quả.Cả hai loại rau củ trên đều chứa hàm lượng cao flavonoid thực vật và beta-carotene, do đó nói chung củ cải đường và cà rốt giúp kích thích và cải thiện chức năng gan.Những trái cây thuộc họ citrus (cam, quýt..) chứa hàm lượng cao vitamin C, đây là chất giúp chuyển hóa các chất độc hại thành dạng dễ tan trong nước và dễ dàng đào thải ra ngoài. Uống nước chanh hoặc cam pha với chút đường sẽ giúp kích thích chức năng gan.Tỏi là một trong những thực phẩm tự nhiên giúp làm sạch gan. Theo Clobal Healing Center, chỉ cần một lượng nhỏ tỏi cũng có khả năng kích hoạt các men gan giúp cơ thể thải độc. Tỏi chứa lượng lớn các chất allicin và selen, hai hợp chất tự nhiên hỗ trợ quá trình làm sạch gan. Bạn có thể chế biến nhiều món ăn với loại gia vị này, vừa thơm ngon lại tốt cho gan.Vừng hay mè đen là một loại thực phẩm giàu protein, ít calo, được Đông y đánh giá là thực phẩm "vua" trong việc giải độc gan. Nhiều nơi còn gọi là "tiên dược" vì những tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe.Mỗi ngày ăn khoảng 1 nắm vừng đen và đậu đen trộn lẫn có thể mang lại tác dụng thải độc cho gan, loại bỏ một loạt các kim loại nặng độc hại và một số hợp chất có hại tồn tại trong cơ thể, làm giảm thiệt hại mà các chất độc gây ra cho gan.Nếu khó uống bạn có thể thêm chút đường hoặc ăn mướp đắng hàng ngày bằng các món xào, ướp lạnh,…theo sở thích của mình.Quả mận có vỏ màu đen được đông y gọi là Ô mai, không chỉ là món ăn có thể giúp sinh tân giải khát (tạo ra nguồn nước bọt dồi dào và giải khát) mà còn có thể tăng cường khả năng giải độc của gan , thúc đẩy khả năng tiêu hóa, hấp thụ của cơ thể.

Quảng An (tổng hợp)